Comprar una casa a les zones de costa de les Balears, un 124% més car que fa una dècada

Comprar una casa a les zones de costa de Balears és ara un 124% més car que fa una dècada després de passar d'un preu mitjà de 196.933 euros el 2014 a 441.438 euros actualment, segons dades de pisos.com

Amb aquests mateixes dades, l'arxipèlag se situa com la regió amb més rendibilitat a l'hora de llogar, del 4,21%.

A tot Espanya i atenent el lloguer, el preu per llogar un immoble a la costa durant l'estiu ha augmentat un 75,8% l'última dècada, segons es desprèn de la radiografia del sector immobiliari elaborada pisos.com.

Després d'analitzar el preu dels habitatges ubicats a les zones de costa, han arribat a la conclusió que, a nivell estatal, els preus s'han incrementat un 65,46% a la compravenda i un 75,83% al lloguer des del 2014.

D'aquesta manera, segons destaca el portal immobiliari, llogar un habitatge mitjà en zona costanera fa 10 anys costava 509 euros a la setmana el 2014, mentre que actualment aquest import arriba als 895 euros per setmana .

La compravenda puja un 65,4%

Tot i això, aquesta tendència no és exclusiva del mercat del lloguer, i és que en la compravenda també s'aprecia una pujada del 65,46%. En aquest sentit, el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, ha destacat que si comprar un immoble de 90 metres quadrats el 2014 costava, de mitjana, 162.859 euros a Espanya, “ara el preu és molt més gran, situant-se als 269.459 euros”.

D'aquesta manera, la rendibilitat mitjana se situa en 2,66%, sent les Balears la zona costanera més rendible, amb un 4,21% de rendibilitat, i la Costa Basca la menys rendible, amb un 1,59% .

D'acord amb les dades del portal immobiliari, el top 5 de zones costaneres on és més car comprar una casa l'ocupen: la Costa del Garraf, a dalt de tot, amb 535.596 euros (280.586 euros el 2014), les Illes Balears amb 441.438 euros (196.933 euros el 2014), la Costa Basca amb 424.984 euros (366.365 euros el 2014), la Costa Brava amb 405.397 euros (251.275 euros el 2014) i la Costa del Sol amb 3.6 .

La costa d'Almeria, la més barata

En aquesta línia, Font ha volgut ressaltar que, si a la part alta hi ha fins a cinc costes amb preus de venda superiors als 350.000 euros, “a la zona baixa es troben fins a vuit on comprar un immoble costa menys de 200.000 euros”.

Aquestes zones són la Costa d'Almeria amb 129.795 euros (106.580 euros el 2014), la Costa Càlida amb 155.316 euros (105.493 euros el 2014), les Ries Altes amb 159.612 euros (123.427 euros el 2014), la Costa d'Azahar amb 178.820 euros (132.451 euros el 2014), la Costa Verda amb 189.709 euros (149.680 euros el 2014), les Ries Baixas amb 193.312 euros (135.683 euros el 2014) i, per últim, la Costa Tropical amb 195.968 euros (121.920 euros el 2014).

D'altra banda, l'estudi ha comparat els preus de venda dels habitatges de les costes amb els preus mitjans de les capitals de província, arribant a la conclusió que es troben “grans diferències” depenent de la regió.

Balears, per sobre dels 400.000 euros

“Potser el cas més cridaner és el de la Costa del Maresme, i és que tot i estar a tan sols una hora amb cotxe de Barcelona i comptar amb una gran comunicació de transport públic, el seu preu és de 242.988 euros, davant dels 437.121 euros de Barcelona capital o els 535.596 euros de la Costa del Garraf”, ha detallat Ferran Font.

En altres regions, com la Comunitat Valenciana, la situació és “oposada”, ja que, segons ressalta la corporació, comprar una casa a la Costa Blanca, a uns 30 minuts amb cotxe d'Alacant, té un preu de 265.154 euros, sent un 19,02% més car que a la capital, on costa 222.782 euros.

De la mateixa manera, a la província de Tarragona, els immobles de la Costa Daurada (247.717 euros) tenen un preu un 53,87% més car que a la mateixa ciutat de Tarragona (160.994 euros).

Aquesta heterogeneïtat es veu reflectida també a zones del nord d'Espanya, com Astúries, on la diferència entre el preu mitjà d'Oviedo (168.869 euros) i la Costa Verda (189.709 euros) és del 12,34%.

També a les Balears, amb un 10,28% de diferència, amb l'afegit que en aquest darrer cas els preus de la costa balear (441.438 euros) i Palma (400.284 euros) estan per sobre dels 400.000 euros.