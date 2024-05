La consellera Vidal diu que cal treballar en la limitació de vehicles a zones massificades

La consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha defensat la necessitat de treballar en la limitació de vehicles en zones massificades. Així ho ha explicat al ple del Parlament aquest dimarts, en una resposta parlamentària al diputat del PSIB-PSOE Ares Fernández, que s'ha interessat per les mesures que l'Executiu té previst impulsar per donar solució a la massificació a les carreteres.

La responsable de Mobilitat del Govern ha admès que la contenció és necessària i ha assenyalat que s'estan duent a terme diversos estudis en aquest sentit. “No tenim dades i les dades són les que ens permeten prendre mesures”, ha conclòs.

Vidal també ha insistit que els habitatges legalitzats en rústic en virtut del decret de simplificació administrativa que s'aprovarà properament no es podran destinar a lloguer turístic. “No m'ha pogut sentir dir el contrari”, ha respost al diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, que ha criticat que el departament de Vidal defensi “una Mallorca dual per a guiris i residents”.

L'ecosobiranista ha insistit que les polítiques de Vidal fomenten el lloguer turístic, encara que la consellera ha insistit que el decret de simplificació ni suposarà una amnistia urbanística ni permetrà el lloguer turístic en habitatge legalitzat en sòl rústic.

“A qui se salta la norma no li passa res, és el que diuen les seves paraules”, ha reiterat Rosa, que ha demanat al Govern iniciatives perquè els més de 200.000 habitatges a Balears que es destinen al mercat turístic passin al mercat de residències. La consellera ha reiterat que totes les polítiques que impulsa l'Executiu en matèria d'habitatge van destinades a fer que els habitatges turístics passin al mercat residencial.

D'altra banda, Marta Vidal ha reivindicat les mesures impulsades per l'Executiu en matèria fiscal i d'habitatge, després que la diputada del PSIB-PSOE Carol Marqués hagi recriminat al Govern que el problema de l'habitatge es revertiria immediatament si es declarés l'arxipèlag com a zona tensada.

Balears “no pot créixer sense límits”

Per part seva, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defensat la necessitat de “decréixer en il·legalitats” i “créixer en valor”. Segons el seu punt de vista, “ha arribat el moment de posar els límits” en matèria turística que no van posar els grups del Pacte les anteriors legislatures.

Així ha respost la líder de l'Executiu balear del PP al diputat de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, aquest dimarts al ple del Parlament, en què Prohens ha defensat que Balears “no pot créixer sense límits”. En aquesta línia, ha subratllat que cal decréixer en l'oferta il·legal, que “va tenir barra lliure els últims vuit anys”, i contra la qual l'anterior Govern “no va fer absolutament res”.

“Estic orgullosa de ser la presidenta d'una comunitat turística i precisament, perquè crec en el turisme i en el model econòmic, crec que ha arribat el moment de posar els límits que vostès no van posar”, ha postil·lat Prohens.

Igualment, ha defensat que “ho podria fer sola”, però que “aquest no és el camí” i aposta per un pacte social i polític. “M'agradaria que hi fossin, però si no hi són tampoc no passa res”, ha dit Prohens al diputat del PSIB-PSOE Iago Negueruela, que ha preguntat també per matèria turística.

La presidenta del Govern ha insistit en la necessitat de “decréixer en il·legalitats” i “créixer en valor”. També ha apuntat que aixecar la moratòria “no vol dir créixer”.

Per la seva banda, el diputat ecosobiranista ha defensat la necessitat de decréixer, ja que les Illes “no estan saturades, estan col·lapsades”. En aquest sentit, Negueruela ha celebrat que el Govern està “mantenint i defensant” la política de gestió pública que va fer l'Executiu anterior.