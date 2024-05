La consellera Vidal dice que hay que trabajar en la limitación de vehículos en zonas masificadas

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha defendido la necesidad de trabajar en la limitación de vehículos en zonas masificadas. Así lo ha explicado en el pleno del Parlament de este martes, en una respuesta parlamentaria al diputado del PSIB-PSOE Ares Fernández, que se ha interesado por las medidas que el Ejecutivo tiene previsto impulsar para dar solución a la masificación en las carreteras.

La responsable de Movilidad del Govern ha admitido que la contención es necesaria y ha señalado que se están llevando a cabo diversos estudios en este sentido. “No tenemos datos y los datos son los que nos permiten tomar medidas”, ha concluido.

Vidal también ha insistido en que las viviendas legalizadas en rústico en virtud del decreto de simplificación administrativa que se aprobará próximamente no se podrán destinar a alquiler turístico. “No me ha podido escuchar decir lo contrario”, ha respondido al diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, que ha criticado que el departamento de Vidal defienda “una Mallorca dual para guiris y residentes”.

El ecosoberanista ha insistido en que las políticas de Vidal fomentan el alquiler turístico, aunque la consellera ha insistido en que el decreto de simplificación ni va a suponer una amnistía urbanística ni va a permitir el alquiler turístico en vivienda legalizadas en rústico.

“Al que se salta la norma no le pasa nada, es lo que dicen sus palabras”, ha reiterado Rosa, que ha pedido al Govern iniciativas para que las más de 200.000 viviendas en Balears que se destinan al mercado turístico pasen al mercado residencia. La consellera ha reiterado que todas las políticas que el Ejecutivo impulsa en materia de vivienda van destinadas a que las viviendas turísticas pasen al mercado residencial.

Por otra parte, Marta Vidal ha reivindicado las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia fiscal y de vivienda, después de que la diputada del PSIB-PSOE Carol Marqués haya recriminado al Govern que el problema de la vivienda se revertiría inmediatamente si se declarara el archipiélago como zona tensionada.

Balears “no puede crecer sin límites”

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la necesidad de “decrecer en ilegalidades” y “crecer en valor”. Según su punto de vista, “ha llegado el momento de poner los límites” en materia turística que no pusieron los grupos del Pacte en las anteriores legislaturas.

Así ha respondido la líder del Ejecutivo balear del PP al diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, este martes en el pleno del Parlament, en el que Prohens ha defendido que Balears “no puede crecer sin límites”. En esta línea, ha subrayado que hay que decrecer en la oferta ilegal, que “tuvo barra libre en los últimos ocho años”, y contra la que el anterior Govern “no hizo absolutamente nada”.

“Estoy orgullosa de ser la presidenta de una comunidad turística y precisamente, porque creo en el turismo y en el modelo económico, creo que ha llegado el momento de poner los límites que ustedes no pusieron”, ha apostillado Prohens.

Igualmente, ha defendido que “lo podría hacer sola”, pero que “este no es el camino” y apuesta por un pacto social y político. “Me gustaría que estuvieran, pero si no están tampoco no pasa nada”, ha dicho Prohens al diputado del PSIB-PSOE Iago Negueruela, quien ha preguntado también por materia turística.

La presidenta del Govern ha insistido en la necesidad de “decrecer en ilegalidades” y “crecer en valor”. También ha apuntado que levantar la moratoria “no quiere decir crecer”.

Por su parte, el diputado ecosoberanista ha defendido la necesidad de decrecer puesto que las Islas “no están saturadas, están colapsadas”. En este sentido, Negueruela ha celebrado que el Govern está “manteniendo y defendiendo” la política de gestión pública que hizo el Ejecutivo anterior.