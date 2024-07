Demanen la dimissió d'un regidor del PP per llançar un got contra un regidor socialista en unes festes a Menorca

El PSOE de Menorca ha reclamat aquest dissabte la dimissió “immediata” del director insular de Medi Ambient, regidor de l'Ajuntament de Maó i president del PP municipal, Mateu Aínsa, per haver provocat diversos incidents públics durant les festes patronals des Castell, entre ells haver increpat i llançat un got de pomada -beguda alcohòlica típica de l'illa- a un regidor socialista, com ha detallat el diari Menorca.info. Aínsa ja ha demanat disculpes per aquests fets i ha expressat el seu “profund pesar i penediment pel que ha passat”.

Els socialistes han rebutjat “de manera contundent” l'actitud del responsable públic, que han titllat de “totalment inacceptable”. En una publicació difosa a través de 'X' -abans Twitter-, la formació s'ha expressat en aquests termes: “Demanem la dimissió immediata de Mateu Aínsa i una disculpa pública. No podem permetre actituds i comportaments irresponsables per part de responsables públics a les nostres institucions. Resten credibilitat i transparència”.

En aquest sentit, la secretària general del PSOE de Menorca, Susana Mora, ha recordat que “com a responsables polítics, es té el deure de mantenir una conducta exemplar per als ciutadans”. Tot i això, ha asseverat que “si aquestes actituds van en contra d'aquests valors -i més quan representes una institució i un partit- són tan greus” cal “exigir, de forma immediata, la seua dimissió”.

Per això, Mora ha reclamat la dimissió de Mateu Aínsa com a director insular i com a regidor. La dirigent socialista ha precisat que, en cas que “no es faci de forma lliure i responsable, en conseqüència amb els seus actes”, demanaran que el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, “ho cessi immediatament dels seus càrrecs”. Alhora, ha exigit “una disculpa pública a tots els menorquins per aquests actes, que han provocat malestar i incomoditat entre els assistents”.

Finalment, ha recordat que “aquest escàndol se suma als nombrosos problemes protagonitzats per membres del govern insular d'Adolfo Vilafranca en només un any de govern”. “Vilafranca ha de solucionar els problemes generats per persones del seu govern i ha de ser coherent amb el càrrec que ocupa, que és el de president de la màxima institució insular”, ha dit.

Cal recordar que, menys de tres mesos després que el PP -amb el suport de Vox- es fes amb les regnes del Consell de Menorca, la polèmica ja estava servida: saltant-se la llei i amb la presència d'unes 65 persones , la fins llavors directora de Projectes Sostenibles i Cooperació de la institució insular, Marta Febrer (PP), va celebrar la festa d'aniversari de la filla alllatzeret de Maó, infraestructura de titularitat pública construïda el 1793 com a fortalesa sanitària. Tot just unes hores després de transcendir la notícia, el president de l'organisme supramunicipal va cessar Febrer.

Per la seva banda, els ecosobiranistes de Més per Menorca han sol·licitat explicacions per escrit al president del Consell sobre els “lamentables” fets protagonitzats per Aínsa en considerar “totalment impròpia i censurable” la seva conducta. Asseguren que esperen una resposta per part d'Adolfo Vilafranca “a l'alçada de la gravetat dels fets”. Així mateix, Més per Menorca ha enviat un missatge de suport a les persones afectades i assevera que “aquestes mostres d'odi queden fora de tot marge de convivència i democràcia, encara més greu si es produeixen per part d'un càrrec públic”.

A través d'un comunicat, el PP de Menorca ha explicat aquest dissabte que Aínsa ja ha traslladat les disculpes a les persones involucrades i ha reconegut que la seva actitud no va ser l'adequada. El director insular ha reafirmat el seu “compromís amb els valors de respecte i convivència que han de prevaldre sempre en l'àmbit públic” i ha reconegut que el seu paper “comporta una gran responsabilitat, per la qual cosa s'ha compromès ”a evitar que situacions com aquesta es repeteixin en el futur“.