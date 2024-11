Detenen el pare i l'oncle d'una menor per obligar-la a gravar-se per exculpar-los d'abusar-ne sexualment a Palma

La Policia Nacional ha detingut el pare, l'oncle i una altra familiar d'una menor per suposadament obligar-la a gravar-se per exculpar els dos primers d'haver-ne abusat sexualment a Palma, uns fets pels quals, l'any passat, el primer va ser condemnat a 11 anys de presó i el segon, a cinc. Durant el judici, tots dos van acusar la nena, de vuit anys, d'inventar-s'ho tot i d'estar “sempre fabulant”.

Els dos homes han estat ara arrestats com a presumptes autors d'un delicte de trencament de condemna en infringir una ordre d'allunyament i comunicació amb la nena, mentre que la dona ha estat detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'inducció a abandonament de menor i coaccions.

Les investigacions es van posar en marxa arran de la denúncia interposada per la víctima en què relatava els fets, cosa que va provocar que l'autoritat judicial i el Ministeri Fiscal disposessin que s'investiguessin els fets. La Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional va donar inici a les indagacions dirigides a aclarir els fets.

Els investigadors van esbrinar que els fets estan relacionats amb la detenció, fa uns anys, de dos familiars de la menor com a presumptes autors d'un delicte d'abusos sexuals cap a aquesta. Tots dos van ser condemnats a un total de 16 anys de presó així com a la prohibició de comunicar-se ni aproximar-s'hi.

Els agents van tenir coneixement que des de feia uns quants mesos, una dona familiar de la menor havia forçat trobades amb ella en diferents llocs, tant en via pública com a la sortida del col·legi i en llocs d'oci, per tal d'influir-hi sobre aquesta perquè s'enregistrés dient que no eren certs els fets denunciats contra els dos familiars i així aconseguir que aquests no anessin a presó.

De la mateixa manera, la dona li va instar la menor que parlés malament del centre on es trobava acollida i que digués que volia estar amb la seva família, animant-la a escapolir-se.

Un dels homes, que segons els investigadors, havia contactat amb la menor de forma directa i també a través de la tia de la víctima, va ser vist en un vehicle al costat del centre. L'altre familiar també va ser vist amb les instal·lacions i s'hauria comunicat indirectament amb la menor.

La nena va quedar afectada per l'assetjament que patia i, a causa de la pressió a què es va veure sotmesa, finalment es va gravar dient que tot el que havia dit relacionat amb els abusos era mentida i que volia estar amb la seva família ja que no estava bé al centre.

Com a resultat de les indagacions, els agents van detenir els tres familiars aquest divendres, 8 de novembre, passant els presumptes autors a disposició judicial. Els investigadors també van imputar una dona propera a la família a qui van prendre declaració com a presumpta autora d'un delicte coaccions, suposadament per insistir la menor perquè mentís i enregistrés un àudio desmentint els abusos.