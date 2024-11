La dona de l'ancià que va matar un dels lladres que van assaltar casa seva a Mallorca: “Volíem donar-los un ensurt”

L'exdona de Pau Rigo, l'ancià de Porreres (Mallorca) que va matar un dels lladres que van assaltar casa seva el febrer del 2018 i que també era a la vivenda en el moment dels fets, ha manifestat davant el tribunal que van decidir que ell agafés una de les escopetes que tenien carregades a l'habitatge per donar “un ensurt” als atracadors.

Així ho ha manifestat durant la seva declaració com a testimoni a l'Audiència Provincial de Palma, on per segona vegada se celebra el judici amb jurat popular contra l'octogenari i els tres lladres que van planificar i van executar el robatori. La vista oral ha arrencat aquest dilluns amb dues hores de retard arran de la detenció, per altres fets delictius, del germà de l'assaltant mort, Fredy E., que també s'asseu a la banqueta per l'atracament del 2018.

El judici ha quedat així temporalment suspès a l'espera que l'inculpat passés a disposició judicial per una presumpta agressió comesa dissabte passat, uns fets pels quals el jutge de guàrdia ha decretat contra ell presó provisional. El processat ha estat conduït per agents de la Policia Nacional fins a l'Audiència, i després s'ha reprès la vista oral.

La primera a declarar ha estat l'exdona de Rigo, que llavors ja estaven divorciats però encara convivien a la casa rural on va passar el robatori. Segons ha relatat la dona, el primer que recorda del matí del 24 de febrer del 2018 van ser els crits del seu exmarit, que havia estat sorprès per dos homes “encaputxats, de negre i amb una pota de cabra cadascun” -tots dos germans Fredy i Mauricio E.-. “I Pau deia: '¡Han tornat!'”, ha recordat la testimoni, que ha explicat que tots dos creien que els assaltants eren els mateixos que havien entrat a robar a casa uns mesos abans.

Mentre Rigo es trobava amb un dels atracadors al soterrani -on es trobava la caixa forta-, ha prosseguit, ella estava custodiada per l'altre a l'interior del seu dormitori. Segons ha recordat, aquesta li va clavar una empenta però no hi va haver més agressions.

En aquesta habitació, ha comentat a preguntes de la fiscal, tenia Pau varies escopetes carregades. “Era per si venia algú, no és que les haguéssim posat després del primer atracament. Podria haver estat així, però no. Vivíem al camp, a ell li agradava caçar... Portaven allà tota la vida, eren com una assegurança, diguem-ne”, ha explicat.

En un moment de l'assalt, ha subratllat, el lladre que la custodiava se'n va anar de l'habitació i va entrar Pau, que va agafar una de les escopetes. “I em va dir: 'Ja han vingut dues vegades, què fem'. Jo li vaig dir que fes el que volgués”, ha dit. Més endavant, després de ser repreguntada per l'advocat de la defensa d'un dels assaltants, ha afegit que van decidir de mutu acord que ell agafés l'arma per donar-los “un ensurt”. “Què vol dir amb un ensurt?”, li ha insistit el lletrat. “No ho sé”, ha contestat.

Aleshores tots dos van sortir de l'habitació i ell va esperar els lladres amb l'arma mentre ella es va amagar darrere el sofà del saló, des d'on va poder observar com un dels assaltants, en veure l'escopeta, es va dirigir cap al seu exmarit i, quan es trobava a una distància aproximada d'un metre i mig, aquest el va disparar.

L'altre lladre -germà bessó del primer-, ha continuat, es va abalançar sobre Rigo amb la intenció d'arrabassar-li l'escopeta i, al forcejament, li va clavar diversos cops. Fins aleshores, ha concedit, cap dels dos havia patit cap lesió a mans dels assaltants. “Si l'haguessin enganxat amb la pota de cabra l'haguessin matat”, ha dit.

Un cop el lladre va sortir de la casa carregant amb el seu germà, l'escopeta i el botí -uns 15.000 euros-, Pau es va amagar a l'habitació i ella va anar a obrir el reixat de la finca amb la intenció que hi poguessin entrar patrulles de la Guàrdia Civil o l'ambulància. Aquest fet contrasta amb el que va manifestar el judici Rigo, que va assegurar que va perdre el coneixement a causa dels cops.

De tota manera, ha prosseguit la seva exdona, l'home va trucar als serveis d'emergències repetides vegades i poc després van arribar els agents de l'Institut Armat. “Me'n recordo perquè quan em desperto cada matí em ve a tot al capdavant, com una pel·lícula”, ha confessat.

La mare dels assaltants: “Han matat un ésser humà, no un gos”

Durant aquest matí també ha declarat en qualitat de testimoni la mare dels dos assaltants, de nacionalitat colombiana i la família de la qual fa 24 anys que resideix a Mallorca. La dona, a més de subratllar que tant ella com el seu marit van instar el seu fill a entregar-se a la Guàrdia Civil, ha lamentat que hagin estat estigmatitzats per ser migrants.

“L'únic que demano és que això s'acabi d'una vegada per totes, el linxament públic que patim per això cada dia és insuportable. Som migrants, sí, però ningú ens ha donat res, no hem vingut a Espanya que ens donin res. Jo l'únic que demano és justícia per al meu fill. Han matat un ésser humà, no un gos”, ha implorat.

Tot i que ha admès que els seus fills tenen la “culpa” del que va passar, ha subratllat que va ser una “mala decisió” que podria haver pres qualsevol altra persona i que no per això han d'“arrossegar-ho” tota la vida.

Abans de finalitzar la seva intervenció, s'ha dirigit a Rigo, que està assegut al costat dels seus advocats a diferència de la resta dels acusats. “Sóc una dona creient, i si en aquesta vida la justícia de la terra no l'assoleix, tingui per fet que la justícia divina sí que ho farà”, li ha etzibat. També ha comparegut en qualitat de testimoni el fill de Rigo, que ha recordat l'estat que es trobava la casa després del robatori –amb els calaixos remoguts, per exemple– i les múltiples lesions que presentava el seu pare. L'habitatge, ha explicat, el van vendre després de l'assalt.