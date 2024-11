Detenido por agresión uno de los atracadores del anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a Fredy E., uno de los atracadores de Pau Rigo, el anciano de Porreres (Mallorca) que mató a un ladrón cuando éste, junto al recién arrestado -hermanos ambos-, asaltó su casa en febrero de 2018. El hombre fue detenido este sábado en Palma por presuntamente haber agredido, junto a otros, a la víctima a raíz de una supuesta deuda, tal y como han informado fuentes de la investigación.

De acuerdo a las pesquisas, el suceso habría tenido lugar sobre las 05.00 horas de este sábado, en la barriada de La Soledad, cuando un grupo de personas citó a la víctima en una vivienda 'okupada' con el objetivo de exigirle el dinero que presuntamente les adeudaba. Al no responder a la exigencia, el hombre fue maniatado y golpeado.

La víctima comenzó a proferir gritos pidiendo auxilio, que fueron escuchados por una patrulla policial. De inmediato, los agentes se desplazaron hasta la vivienda, donde se vieron obligados a emplear la fuerza para poder acceder al interior y liberar al hombre, que fue trasladado al Hospital Universitario de Son Espases por una fractura en la cara.

Los efectivos policiales detuvieron a un total de cuatro personas, entre las cuales se encontraba Fredy E., hermano del asaltante que murió en la vivienda de Pau Rigo.

A estas cuatro detenciones hay que sumar otras dos llevadas a cabo en la tarde de este sábado después de que agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional se hicieran cargo de la investigación, pudiendo identificar al resto de personas implicadas en este suceso. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este lunes.

Precisamente, Fredy E. declaró el pasado viernes durante el juicio que, por segunda vez, se celebra en la Audiencia Provincial de Balears a raíz del asalto a la vivienda de Pau Rigo, quien fue ya juzgado por los mismos hechos en septiembre de 2023. En aquella ocasión fue declarado culpable mediante una resolución que desató la controversia y reabrió el debate acerca de la legítima defensa y si en este caso se produjo o no una reacción proporcionada por parte del jubilado.

Tras ello, la Justicia anuló el veredicto de culpabilidad por diversos errores en su planteamiento y la Audiencia Provincial exoneró finalmente al anciano al considerar que no había prueba “suficiente” de que el acusado tuviese “ánimo de causar la muerte” del asaltante. El pasado mes de mayo, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) declaraba nula la absolución a petición de la Fiscalía y ordenaba la repetición del juicio.

Fredy E. reconoció su participación en el robo, pero aseguró que en ningún momento ni su hermano, Mauricio, ni él querían hacer daño al jubilado, entonces de 78 años. Según aseguró, tan solo forcejeó con el hombre para arrebatarle la escopeta cuando éste ya había disparado a Mauricio. Por su parte, Rigo defendió que disparó con su escopeta al ver que, en un momento dado, el atracador se dirigió hacia él y pensó que iba a matarle. Tal como relató el anciano el hombre, durante el episodio “cada vez se pusieron más nerviosos y violentos”: “Me empujaban y me preguntaban dónde tenía el dinero hasta que en un momento no pude más. Pensé: 'Esta gente me va a matar'”. “Lo hice para defenderme. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Dejarme matar?”, llegó a aseverar.

En concreto, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para el octogenario por un delito de homicidio, y entre cinco y seis años de privación de libertad para Fredy E. y los dos inculpados que planificaron el robo, Marcos R. y José Antonio S.