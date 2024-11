Detingut per agressió un dels atracadors del jubilat que va matar el lladre que va assaltar casa seva a Mallorca

La Policia Nacional ha detingut Fredy E., un dels atracadors de Pau Rigo, l'ancià de Porreres (Mallorca) que va matar un lladre quan aquest, juntament amb el recentment arrestat -germans tots dos-, va assaltar casa seva el febrer del 2018. L'home va ser detingut aquest dissabte a Palma per presumptament haver agredit, juntament amb altres, la víctima arran d'un suposat deute, tal com han informat fonts de la investigació.

D'acord amb les indagacions, el succés hauria tingut lloc cap a les 05.00 hores d'aquest dissabte, a la barriada de La Soledad, quan un grup de persones va citar la víctima en un habitatge 'okupat' amb l'objectiu d'exigir-li el diners que presumptament els devia. En no respondre a l'exigència, l'home va ser lligat de mans i copejat.

La víctima va començar a proferir crits demanant auxili, que van ser escoltats per una patrulla policial. De seguida, els agents es van desplaçar fins a la vivenda, on es van veure obligats a fer servir la força per poder accedir a l'interior i alliberar l'home, que va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases per una fractura a la cara.

Els efectius policials van detenir un total de quatre persones, entre les quals hi havia Fredy E., germà de l'assaltant que va morir a la vivenda de Pau Rigo.

A aquestes quatre detencions cal sumar-ne dues més dutes a terme aquest dissabte a la tarda després que agents de la Policia Judicial de la Policia Nacional es fessin càrrec de la investigació, podent identificar la resta de persones implicades en aquest succés. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial aquest dilluns.

Precisament, Fredy E. va declarar divendres passat durant el judici que, per segona vegada, se celebra a l'Audiència Provincial de Balears arran de l'assalt a l'habitatge de Pau Rigo, que va ser ja jutjat pels mateixos fets al setembre de 2023. En aquella ocasió va ser declarat culpable mitjançant una resolució que va desfermar la controvèrsia i va reobrir el debat sobre la legítima defensai si en aquest cas es va produir o no una reacció proporcionada per part del jubilat.

Després d'això, la Justícia va anul·lar el veredicte de culpabilitat per diversos errors en el plantejament i l'Audiència Provincial va exonerar finalment l'ancià en considerar que no hi havia prova “prou” que l'acusat tingués “ànim de causar la mort” de l'assaltant. El mes de maig passat, però, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) declarava nul·la l'absolució a petició de la Fiscalia i ordenava la repetició del judici.

Fredy E. va reconèixer la seva participació en el robatori, però va assegurar que en cap moment ni el seu germà, Mauricio, ni ell volien fer mal al jubilat, llavors de 78 anys. Segons va assegurar, només va forcejar amb l'home per arrabassar-li l'escopeta quan aquest ja havia disparat Maurici. Per la seva banda, Rigo va defensar que va disparar amb la seva escopeta en veure que, en un moment donat, l'atracador es va dirigir cap a ell i va pensar que el mataria. Tal com va relatar l'home l'home, durant l'episodi “cada vegada es van posar més nerviosos i violents”: “M'empenyien i em preguntaven on tenia els diners fins que en un moment no vaig poder més. Vaig pensar: 'Aquesta gent em matarà'”. “Ho vaig fer per defensar-me. Què havia d'haver fet? Deixar-me matar?”, va arribar a asseverar.

En concret, la Fiscalia reclama quatre anys de presó per a l'octogenari per un delicte d'homicidi, i entre cinc i sis anys de privació de llibertat per a Fredy E. i els dos inculpats que van planificar el robatori, Marcos R. i José Antonio S.