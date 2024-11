La fiscal retreu la reacció de Pau Rigo per matar el lladre que va assaltar casa seva a Mallorca: “Hi havia altres maneres de procedir”

La fiscal que acusa Pau Rigo, l'ancià de Porreres (Mallorca) que va matar un lladre quan aquest va assaltar casa seva el febrer del 2018, ha assenyalat que aquest podria haver evitat el tret mortal que va fer amb la seva escopeta. “Hi havia una altra manera de procedir”, ha al·legat la representant del Ministeri Públic a l'arrencada del judici que se celebra contra el jubilat i tres dels atracadors, la declaració dels quals en la vista oral està prevista aquest divendres.

Cal recordar que Rigo ja va ser jutjat el setembre de 2023 i declarat culpable mitjançant una resolució que va desencadenar la controvèrsia i va reobrir el debat sobre la legítima defensa i si en aquest cas es va produir o no una reacció proporcionada per part de l'home. Després d'això, la Justícia va anul·lar el veredicte de culpabilitat per diversos errors en el seu plantejament i l'Audiència Provincial va exonerar finalment l'ancià en considerar que no hi havia prova “suficient” que l'acusat tingués “ànim de causar la mort” de l'assaltant. El mes de maig passat, però, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) declarava nul·la l'absolució a petició de la Fiscalia i ordenava la repetició del judici.

Durant la primera jornada del nou judici, la fiscal ha retret que Rigo, davant el robatori que estava patint al seu domicili, i malgrat trobar-se “intimidat”, agafés una escopeta ja carregada i disparés contra un dels assaltants a l'abdomen, causant-li la mort. “Crec que hi havia altres maneres de procedir abans que disparar en la forma que ho va fer. Hi havia una alarma que podria haver accionat, podria haver sortit per la porta...”, ha subratllat.

“Els lladres considero que no ho van fer bé (...), però també crec que Pau no ho va fer bé”, ha subratllat la representant de la Fiscalia, l'única de les parts que sol·licita penes de presó per a cadascú dels processats. En concret, sol·licita quatre anys de presó per a l'octogenari per un delicte d'homicidi i entre cinc i sis anys de privació de llibertat per als lladres.

Segons la tesi de la fiscal, Rigo va aprofitar que els dos assaltants estaven saquejant la caixa forta, ubicada al soterrani, per agafar la seva arma de foc, que era a la seva habitació, ja carregada. “Va pensar: 'd'això m'encarrec jo'. I es va encarregar. Això és el que crec que va passar”, ha defensat. A més, ha subratllat que un dels acusats de planificar el robatori coneixia el vell -llavors de 78 anys, avui de 84- i havia estat prèviament al seu domicili. Ell li ho va proposar a un altre dels suposats planificadors, que al seu torn li van traslladar als altres dos, germans entre si i encarregats d'entrar a la casa tapats amb un passamuntanyes i armats amb dues potes de cabra.

“Què passa? Que en el moment en què entren al domicili ocorren circumstàncies que no estaven previstes, com que Pau tingués una arma carregada”, ha relatat. Tot i que no ha volgut entrar a jutjar les decisions que una persona podria prendre en veure's embolicada en una situació així, ha remarcat que en qualsevol cas ha de tenir una conseqüència penal.

Per la seva banda, els advocats dels dos veïns del municipi de Campos acusats de participar en el robatori i traslladar els assaltants fins al domicili de Rigo han avançat que els seus defensats reconeixeran aquest divendres el relat de fets detallat per la fiscal.

També la defensa d'un altre dels acusats de planificar l'assalt ha assegurat que reconeixerà la seva implicació en els fets a la seva declaració davant del tribunal del jurat. “No només reconeixerà la seva implicació, sinó que incriminarà els altres dos acusats” del robatori, ha manifestat. “Reconeixerem la dinàmica del robatori, que es van comprar els passamuntanyes i les potes de cabra, que es van fer vigilàncies prèvies, que el dia dels fets van anar tots quatre al domicili”, ha aprofundit.

A més de reconèixer-se com a autors del delicte de robatori del qual els acusa la Fiscalia -encara que ha demanat que sigui amb la circumstància atenuant de dilacions indegudes--, indemnitzaran Rigo amb els 15.000 euros que aquell dia li van sostreure de la caixa forta. Segons ha assegurat el lletrat defensor, aquest mateix matí han lliurat un primer pagament de 3.000 euros.

“Converteixin en veritat judicial el que a nivell de carrer és normal”

Per part seva, l'advocat de Pau Rigo ha instat els membres del jurat popular que “converteixin en veritat judicial el que a nivell de carrer és normal”. “El que els taxistes, als bars, a les converses, a les famílies, el que tothom es pregunta: com és possible que acusin aquest senyor per defensar-se dins de casa seva?”, ha dit. D'aquesta manera ha pretès justificar el seu argument que Rigo va actuar en legítima defensa amb l'objectiu de preservar la seva vida, la de la seva dona -que també era al domicili el dia del robatori i va patir lesions lleus- i defensar-ne la propietat.

És per això que ha reclamat als jurats que es posin en la situació que va viure el seu defensat, tenint en compte que mesos enrere va viure un robatori similar, i que siguin conscients que, si va disparar la seva escopeta contra un dels assaltants, va ser perquè era la manera “més eficaç i idònia” que tenia per defensar-se. A més, ha assegurat que va fer el tret per intentar evitar una agressió per part del lladre avui mort, que suposadament pretenia colpejar-lo al cap amb una de les potes de cabra. “Ningú està obligat a deixar que el matin”, ha incidit el lletrat.

Durant el primer judici, el propietari de l'habitatge va al·legar que va actuar en defensa pròpia i la de la seva dona davant la por i el temor que va sentir per estar vivint un segon robatori en menys de tres mesos. Al primer havia estat assaltat per individus amb la cara tapada que es van emportar 30.000 euros. Dos eren els mateixos que estan ara a la banqueta. L'advocat de l'ancià va sostenir en tot moment la tesi de la defensa legítima. “Ell temia per la seva vida”, va asseverar llavors davant del jurat, preguntant-se també “com pot repel·lir un senyor de 78 anys l'atac de dos joves encaputxats amb potes de cabra”. “Amb 78 anys, havia de córrer camp a través? Trucar a la Guàrdia Civil, si havien arrencat els telèfons?”, es demanava.

El jubilat va insistir que “no volia disparar” però els acusats, lluny d'acovardir-se en veure l'escopeta, se'l van tirar a sobre. Així mateix, va assegurar haver patit molt des de llavors i va manifestar que la seva vida va canviar quan aquesta gent va entrar a casa seva. “Mai a la vida vaig pensar que hauria de fer el que vaig fer”, va declarar. El fiscal, no obstant, va mostrar el seu rebuig a la reacció del jubilat al sostenir que hi havia altres alternatives per defensar-se. “No vivim a Amèrica”, va arribar a proclamar, subratllant que a Espanya “no existeix el dret a matar” encara que “hi ha circumstàncies que s'han de tenir en compte”.

La defensa del germà del mort: Pau Rigo “estava preparat”

Per part seva, la defensa de l'assaltant germà del mort ha admès aquest dijous la seva participació en l'execució del robatori als extrems fixats per la fiscal, tot i que ha diferit en alguns aspectes. Per exemple, ha detallat que el robatori es va produir en un clima d'excés de confiança per part dels assaltants -van rebutjar portar armes de foc i brides, que ha assegurat que els van ser ofertes-, que va anar a més amb la col·laboració inicial de Rigo.

Tot i això, ha incidit que quan tots dos es trobaven al soterrani saquejant la caixa forta, l'octogenari va aprofitar la falta de vigilància per anar a buscar la seva escopeta, que tenia carregada i amagada darrere de la porta de la seva habitació. “Estava preparat, perquè ja havia patit un robatori que va ser especialment violent”, ha manifestat.

Quan els dos germans van pujar a la primera planta es van trobar Rigo apostat a un lateral de l'escala i, de manera sorprenent, es va produir el tret mortal, ha defensat l'advocat. Tot i reconèixer el dret de defensa del vell, ha considerat que la seva resposta va produir un resultat “desproporcionat”. “Hi havia alternatives objectives? Calia matar o no?”, ha qüestionat. En qualsevol cas, ha indicat, les lesions patides per Rigo a les mans del seu defensat posteriors a la mort del seu germà, amb la intenció de desposseir-lo de l'arma, estarien justificades pel seu “excés de violència legítima”.