Els humans van arribar a Mallorca almenys mil anys abans del que es pensava

La datació fa almenys 5.600 anys (AC) d'un pont submergit dins de la cova Genovesa a Manacor indica que els humans van arribar a Mallorca almenys 1.000 anys abans del que es pensava, segons un estudi recollit a Communications Earth & Environment.

Investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) van descobrir aquest pont megalític submergit el 1999 mentre estudiaven la topografia de les coves de la zona, explica a EFE un dels autors, Joan Fornós, científic del departament de Ciències de la Terra de la UIB.

El pont, usat al seu dia per travessar un llac existent a la zona, consta de grans blocs de roca calcària col·locats els uns sobre els altres per connectar dues càmeres elevades de la cova Genovesa a Manacor i que els humans poguessin passar d'una a una altra “en sec”.

Les marques del nivell del mar

Els investigadors de la UIB van veure que el pont posseïa una marca de coloració cridanera diferent de la seva secció superior, que indicaria la formació de calcita al punt on arribava el nivell de l'aigua quan el pont encara estava en ús.

A continuació, van comparar la cota del pont i l'alçada de la marca de coloració amb un model de nivells relatius del mar en aquesta zona de l'illa de Mallorca durant l'Holocè superior.

“Vam veure que la pujada del nivell del mar durant l'Holocè coincidia amb la localització del pont, així que diem fer un mostreig per relacionar l'oscil·lació del nivell marí amb la profunditat del pont”, apunta Fornós.

“Gràcies a la datació radiomètrica vam veure que hi havia una estabilització del nivell del mar ocorreguda entre fa 6.000 i 5.600 anys que coincidia amb la marca blanca que s'observa al pont”, afegeix. La marca no pot ser més recent, indica l'investigador, perquè s'han trobat estalactites per sota.

“És poc probable que el pont s'hagués construït fa més de 6.000 anys perquè l'àrea que inclou no hauria estat sota l'aigua segons el nostre model”, assenyala Fornós.

La troballa és fruit d'una estreta col·laboració amb científics de les universitats nord-americanes de South Florida i New Mexico (a les datacions radiomètriques) i Harvard (en el modelatge dels nivells del mar durant l'Holocè).

Investigacions anteriors suggerien un període de temps per al primer assentament de l'illa de Mallorca de fa entre 4.600 i 4.200 anys.

Mallorca va ser una de les últimes illes colonitzades pels humans a la Mediterrània, “és evident que l'home va estar mil anys abans del que s'estimava fins ara, i que hi puc haver una presència humana potencial a l'illa des de fa aproximadament 9.000 anys”, conclou Fornós.