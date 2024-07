Finalitzen les maniobres de retirada de l'embarcació embarrancada a s'Espalmador

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha autoritzat, juntament amb Capitania Marítima, les maniobres de reflotament i remolc fins al port d'Eivissa de l'embarcació Sophia I que va embarrancar fortuïtament a l'illot de s'Espalmador el 22 de juny passat. Segons ha informat la Conselleria, una empresa contractada pel propietari del iot ha estat l'encarregada de fer les maniobres sota la supervisió dels agents de medi ambient i del personal del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

L'actuació ha consistit a treure l'embarcació amb l'ajut d'un remolcador. Sota el iot s'han posat unes fustes per evitar que es trenqui i s'han col·locat uns tensors a l'embarcació per poder baixar-la de la duna i traslladar-la a l'aigua. Un cop al mar, el remolcador l'ha transportat fins al port d'Eivissa.

El Govern ha recalcat que el pla de reflotament presentat per l'empresa ha implicat que les maniobres s'hagin fet amb total seguretat per al medi ambient. Així, les àncores i els sistemes de remolc, així com l'embarcació remolcadora, s'han fondejat sobre fons sorrencs, evitant les praderies de posidònia oceànica. Un cop finalitzats els treballs i retirat el vaixell, s'estudiarà si hi ha hagut algun tipus d'afectació al sistema dunar i si cal prendre alguna mesura de restauració.

Les accions per fer el reflot de l'embarcació van començar el dilluns 22 de juliol i han acabat aquest divendres. L'operatiu ha estat fet amb totes les garanties per al personal, ja que prèviament s'havien analitzat les condicions meteorològiques per fer la ruta de remolc de manera segura.

El iot, de 17,1 metres d'eslora, estava encallat a sobre d'un monticle sorrenc a una distància de 17 metres de la riba. Un cop l'empresa va presentar el pla de reflotament, amb l'aprovació de Capitania Marítima i de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, s'ha fet la retirada de l'embarcació tan aviat com ha estat possible.