Formentera, Santa Eulària i Sant Antoni, les localitats de costa més cares d'Espanya per comprar una casa

Formentera, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Marbella (Màlaga) i Sitges (Barcelona), amb 931.863, 699.002, 518.620, 502.112 i 468.605 euros, respectivament, són les localitats més cares per comprar una casa a la costa, segons dades del portal immobiliari Pisos.com.

Això és perquè els habitatges a costa han patit un important encariment del preu en els últims anys, superant en molts casos el 40%.

“El preu de l'habitatge es troba en plena tendència alcista davant la manca d'oferta i la demanda creixent. Aquesta situació, la qual es gesta des d'anys enrere, està especialment present en zones costaneres d'alta demanda com les comentades, on cada cop és més complicat trobar una residència per sota dels 300.000 euros”, explica el director d'Estudis de Pisos.com, Ferran Font.

No obstant això, aquesta pujada de preus s'ha repartit de manera desigual per tot el territori nacional. En el cas de les localitats més cares, es pot veure com comprar un habitatge a Formentera és un 10,9% més car que el 2021, mentre que a Santa Eulària des Riu la pujada arriba al 47,7%.