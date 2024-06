Una forta tempesta inunda l'aeroport de Palma i obliga a paralitzar les seves operacions

L'aeroport de Palma s'ha vist obligat a paralitzar les operacions aquest dimarts per l'impacte d'una forta tempesta que “ha impossibilitat operar amb seguretat” i ha deixat fins a 45 litres per metre quadrat en una hora, amb cims de fins a 90 l/m2. Després del pas de la tempesta, l'aeròdrom ja ha reprès les operacions.

Aquesta situació s'hauria mantingut durant al voltant d'una hora, ja que s'ha iniciat minuts abans de les 16.00 hores i a les 16.45 hores ja han començat a enlairar-se els primers vols, per la qual cosa recomanen als passatgers que consultin amb la seva companyia aèria abans de desplaçar-se a l'aeroport.

En una nota de premsa, Aena ha indicat que treballa amb “la màxima celeritat possible per restablir la normalitat a l'aeroport” i ha informat que aquestes precipitacions han provocat que s'activi el pla d'inundacions, tant en alguns accessos a l'aeroport com a l'edifici terminal.

Minuts abans, la delegació balear de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat, a través del compte de la xarxa social X, que a l'estació de l'aeroport palmesà s'han arribat a registrar fins a 43,8 l/ m2 en una hora a les 12.40 hores i en altres punts com la localitat eivissenca de Sant Antoni fins a 37,2 l/m2.

Es tracta de precipitacions molt localitzades ja que, en zones properes com l'aeròdrom de Son Bonet, la Universitat de les Illes Balears o Portopí no han passat dels 5 l/m2 acumulat --5, 4 i 1 l/m2 , respectivament--.