El Govern balear investiga una festa de Loewe al Parc Natural de Ses Salines per una possible infracció

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha obert diligències prèvies per una possible infracció a la normativa del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) durant una festa de la marca Loewe celebrada divendres passat al costat del moll saliner d'Eivissa, al parc natural de Ses Salines. A l'esdeveniment van acudir nombrosos actors i actrius com Úrsula Corberó (El cos a Flames) o Enzo Vogrincic (La societat de la neu).

Segons ha explicat a EFE la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en aquests moments es duu a terme la fase de recerca dels fets, requerint informació als possibles infractors o responsables, que haurien celebrat una festa al lloc malgrat que la normativa del PRUG prohibeix aquest tipus d'esdeveniments.

Segons ha afegit, quan es pugui demostrar l'autoria dels fets, s'obrirà un expedient sancionador que podria derivar en una multa màxima de 100.000 euros.

L'esdeveniment es va celebrar divendres a la plataforma ubicada al costat del moll de l'empresa Salinera Espanyola a la zona de Sa Canal, al costat de la platja de Ses Salines, i va comptar amb la presència de nombroses actrius i actors que van assistir a un sopar, que va concloure amb festa i música de dj.

La redacció de elDiario.es ha intentat posar-se en contacte sense èxit amb la marca Loewe.