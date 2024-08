El Govern revisarà el decret que regula el xàrter nàutic per augmentar la seguretat

El Govern preveu revisar el Decret 21/2017 pel qual es regula l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo per augmentar-ne la seguretat.

Així ho ha assenyalat aquest dimarts la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una roda de premsa després de presidir la constitució de la Mesa Nàutica de Balears en què s'ha ressaltat la importància de la regulació i el control en aquest sector, esmentant la revisió del Decret 21/2017 amb l'objectiu de simplificar la gestió administrativa i millorar l'eficiència en l'aplicació de la normativa.

Segons ha detallat el director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, la normativa necessita una digitalització i modernització i, sobretot, que la declaració responsable de les empreses “sigui més intensiva” i “realment responsable”, augmentant els requisits de seguretat.

Actualment, la Direcció General de Ports compta amb dos inspectors que es coordinen amb agents de la Guàrdia Civil, Duanes, de Medi Ambient i de la Direcció General de Pesca per poder realitzar més inspeccions. Tot i això, ha assenyalat que són pocs i que existeix un projecte per ampliar el nombre d'embarcacions i personal per garantir que “tothom compleixi la normativa”.

D'altra banda, la líder de l'Executiu balear ha traslladat el condol per la mort del jove que va ser atropellat per una llanxa a Cala Bona, a Mallorca. “Espero que la investigació oberta de la Guàrdia Civil arribi pugui aclarir els fets”, ha dit.

Diàleg amb el sector nàutic

La presidenta ha destacat que la Mesa Nàutica constituïda aquest dimarts és un fòrum clau destinat a coordinar i supervisar les accions que assegurin un desenvolupament sostenible del sector nàutic a les Illes.

Acompanyada pel conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, Prohens ha subratllat la rellevància d'aquesta Mesa: “Som unes illes, som una terra envoltada pel mar. El mar forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de ser”, ha destacat.

Així mateix, un dels principals focus de la Taula Nàutica és garantir que l'activitat del sector es realitzi minimitzant l'impacte ambiental, especialment a les àrees de fondeig més concorregudes durant la temporada alta.

En aquesta línia, ha subratllat la necessitat de protegir hàbitats essencials com les praderies de posidònia, crucials per a la biodiversitat marina. “És imprescindible que el sector nàutic es converteixi en un aliat en la preservació dels nostres recursos marins”, ha afegit Prohens.

Entre altres qüestions, la líder de l'Executiu ha anunciat la celebració de la 'Setmana Blava' el curs 2024-2025. L'objectiu, ha explicat, és fomentar una cultura de respecte i responsabilitat envers el mar des de ben petita. Aquesta iniciativa educativa, adreçada als infants, inclourà activitats nàutiques i tallers sobre la conservació del medi marí, en col·laboració amb entitats del sector nàutic.

D'altra banda, la saturació d'embarcacions a les aigües de les Balears ha estat un altre dels temes abordats durant la reunió. Sobre aquesta qüestió, Prohens ha reconegut que la massificació nàutica planteja “seriosos desafiaments” per al medi ambient i la qualitat de vida a les Illes.

En resposta a això, ha assegurat que s'estudiaran mesures per millorar la gestió de boies i establir límits en zones especialment sensibles, sempre basant-se en estudis tècnics i científics que assegurin un equilibri entre desenvolupament econòmic i protecció ambiental. “Estem oberts a qualsevol limitació que pugui redundar en el benefici del medi ambient i de tots aquells que gaudeixen de la costa i el mar”, ha postil·lat.

Fins al 23 d'agost del 2024, s'han realitzat 184 inspeccions i es preveu l'obertura d'aproximadament 150 expedients sancionadors, una xifra superior a la registrada l'any passat, quan es van dur a terme 109 inspeccions i es van incoar 125 expedients sancionadors.