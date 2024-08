La Guàrdia Civil investiga un atac contra un centre de menors migrants a Mallorca

La Guàrdia Civil investiga un atac contra un centre d'acollida de menors migrants a Cala Rajada (Mallorca) que va tenir lloc dimecres passat. El Consell de Formentera, que és l'encarregat de gestionar la instal·lació, ha condemnat l'incident i ha informat que els menors ja han estat reubicats a espais segurs.

El diari 'Última Hora' va avançar que un grup de persones, ubicades en un cotxe en marxa, va disparar diverses vegades contra la façana i les finestres. Segons ha informat la Benemèrita a elDiario.es, l'atac es va produir amb una pistola de balins i no hi va haver cap ferit. Aquestes mateixes fonts asseguren que els equips de recerca ara intenten aclarir qui van ser els autors i, una vegada identificats, decidiran com actuar.

Aquest episodi es va desenvolupar en un centre de menors gestionat pel Consell de Formentera, tot i que estigui ubicat a Mallorca. Cal assenyalar que l'arribada de pasteres ha anat en augment els últims anys a la menor de les Pitiüses, que també compta amb altres recursos a Eivissa. Aquests centres són gestionats per diferents fundacions amb què col·labora la institució.

El president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha confiat que es localitzi els responsables. Segons ha explicat, de manera immediata els tècnics i les entitats col·laboradores del Consell van reubicar els menors en altres llocs per protegir-los. “És la nostra obligació”, ha postil·lat. A més, Córdoba ha agraït a les forces de seguretat i a l'Ajuntament de Capdepera el suport brindat a la institució insular.