La Guàrdia Civil investiga un exalcalde del PP a Mallorca per una presumpta violació

L'exalcalde de Deià Jaume Crespí (PP) està sent investigat per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil per suposadament haver violat una noia de 23 anys.

Fonts properes al cas han explicat que la investigació a Crespí deriva d'una denúncia per agressió sexual presentada per la noia per uns fets que s'haurien produït la setmana passada.

La noia va presentar la denúncia assegurant que havia quedat amb l'home a Palma i que va aprofitar que es va quedar adormida en el trajecte de tornada al seu domicili per agredir-la sexualment, segons ha avançat el diari 'Última Hora'.