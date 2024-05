Condemnen dos anys l'exgerent del Govern balear del PP acusat d'agressió sexual, però no anirà a la presó

L'exgerent de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació (Ibetec) de Balears Juan Antonio Serra Ferrer, nomenat en el càrrec pel PP el mes d'agost passat -i destituït del mateix al gener- ha estat condemnat a dos anys de presó després d'admetre que va intentar besar i llepar la cara a una desconeguda en un restaurant de Palma i que va clavar un cop de puny a un dels policies que el va detenir quan intentava fugir. Amb tot, se li ha concedit la suspensió de la condemna perquè no compta amb antecedents penals i, sota la condició de no cometre cap delicte en els propers cinc anys, no entrarà a la presó.

En concret, en virtut de l'acord de conformitat entre defensa i acusacions, Serra Ferrer ha estat sentenciat per un delicte d'agressió sexual, un altre d'atemptat contra l'autoritat i dos lleus de lesions. Així mateix, haurà d'abonar una indemnització de 1.360 euros a la dona i de mil euros a l'agent i, durant els propers cinc anys, no s'hi podrà aproximar a menys de 300 metres. Tot i això, li ha estat aplicada l'atenuant de reparació del dany en haver consignat ja part de la indemnització. La Fiscalia reclamava inicialment dos anys de presó per a l'inculpat pel delicte d'agressió sexual i un per lesions.

Sobre els fets, ocorreguts el maig del 2022, l'acusat ha admès que es va acostar a la víctima, que estava asseguda, i li va agafar del cap per intentar besar-la i, davant la resistència de la jove, va procedir a llepar-li amb la llengua tota la cara, passant-la des d'una orella a l'altra, per tota la cara i per la boca.

Després d'això, personats dos agents de la Policia Nacional al lloc i en el moment en què procedirien a la detenció de l'acusat, aquest va emprendre la fugida, sent perseguit per un dels efectius. En aquell instant, Serra Ferrer es va girar i, sense dir res, va clavar un cop de puny a la part dreta de la mandíbula a l'agent, iniciant-se un forcejament en què l'inculpat li va lesionar l'espatlla. Com a conseqüència, el policia va patir contusions de diversa consideració.

L'obertura de judici oral contra Serra va posar al focus polític el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, que l'havia nomenat com a càrrec de confiança malgrat que les investigacions contra Serra Ferrer ja es trobaven en marxa i que la Universitat de les Illes Balears (UIB), de la qual era professor, ho havia destituït quan van transcendir els fets. Costa, que va posar de manifest l'amistat que l'uneix a Serra Ferrer, va acabar demanant disculpes en reconèixer que s'havia “equivocat” en anomenar-lo i va apel·lar a la presumpció d'innocència, però va considerar que no era prou motiu per presentar la seva pròpia dimissió com li demanava l'oposició.

El vicepresident del Govern: “Vaig confiar-hi, vaig creure en la seva paraula”

“Vaig llegir el que va sortir als diaris ja fa temps i coneixia la decisió que havia pres la UIB, però Serra Ferrer, a qui conec des de fa anys, em va negar rotundament els fets que van sortir a la premsa i em va traslladar el seu convenciment que la causa s'arxivaria i ni tan sols arribaria a judici. Vaig confiar en ell, vaig creure en la seva paraula, i per això ho vaig nomenar, respectant la presumpció d'innocència que considero que calia respectar”, va manifestar Costa, de la Conselleria de la qual depèn l'Ibetec.

Amb tot, Costa va considerar que no havia de dimitir pel seu error, tal com van sol·licitar des de l'oposició PSIB, Podem i els ecosobiranistes de Més per Mallorca. “No considero que hagi de dimitir ni dimitiré”, va deixar anar preguntes dels mitjans, incidint que aquesta possibilitat “no ha estat en cap moment sobre la taula”. Sí que es va mostrar “a disposició del que consideri convenient fer la presidenta”, en al·lusió a la líder del Govern, Marga Prohens, que, per la seva banda, va acabar defensant el paper del seu vicepresident: “Tothom es pot equivocar”, va assenyalar, posant èmfasi que Costa “ha reconegut amb humilitat que es va equivocar i ha demanat perdó”.

El passat 21 de febrer, PP i Vox vetaven la compareixença de Costa al Parlament balear, que havia estat sol·licitada pel PSOE amb l'objectiu d'esclarir els detalls de la contractació de Serra Ferrer, tot i que ja estava sent investigat.