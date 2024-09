Investiguen per homicidi imprudent les socorristes d'una piscina de Palma on un nen va morir ofegat

El Grup d'Homicidis de la Policia Nacional ha imputat per un presumpte delicte d'homicidi imprudent dos socorristes que havien abandonat momentàniament el seu lloc de treball en el mateix moment en què, el 25 d'agost passat, un nen de sis anys moria ofegat en la piscina d'un hotel de la Platja de Palma.

El cos ha conclòs la investigació de les circumstàncies en què es va produir la mort del menor, que va perdre la vida per ofegament accidental a la piscina d'adults. Tal com assenyalen des de la Policia, l'hotel disposa d'una piscina amb dues zones diferenciades que es troben comunicades entre si, cadascuna de les quals sota la vigilància corresponent d'una socorrista, una per a la zona infantil i una altra per a la d'adults.

El nen es trobava a la zona per a menors de la piscina i es va dirigir nedant cap a la zona d'adults, on va morir ofegat.

Les gestions practicades han determinat que en el moment del succés, les dues socorristes havien abandonat momentàniament els seus llocs de vigilància, deixant durant aquest període de temps la piscina sense vigilància, fets que la policia considera que podrien ser constitutius d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.

Els agents han informat dels drets que els assisteixen a les dues socorristes com a presumptes autores dels fets i, després de prendre'ls declaració com a investigades, han remès l'atestat policial al Jutjat que instruirà la causa.