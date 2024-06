La Junta Electoral reprèn el batle del PP de Palma per anunciar el pla d'habitatge dos dies abans de les eleccions

La Junta Electoral Provincial de Balears ha estimat les denúncies presentades per Ara Més, Podemos i el PSIB-PSOE per la presentació, dos dies abans de les eleccions europees, del Pla d'Habitatge de l'Ajuntament de Palma per part del seu batle, Jaime Martínez (PP). Divendres passat, el primer edil anunciava la posada en marxa de 1.200 vivendes socials i de lloguer limitat que seran gestionades per empreses privades durant 75 anys.

En un escrit, la Junta Electoral Provincial assenyala que ha decidit estimar les tres denúncies atès que, malgrat que la convocatòria d'eleccions no paralitza l'activitat ordinària del Consistori, “no es troba concreció que justifiqui l'anunci” aquell dia. Per això, declara que el batle va vulnerar l'article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

La Junta Electoral ha desestimat, però, una denúncia del PSIB-PSOE contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, arran d'una roda de premsa convocada el mateix divendres, dia 7 de juny, per a la presentació del pla de treball dissenyat per coordinar la taula del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de Balears.

En aquest cas, l'ens sí que considera que la roda de premsa responia a raons concretes en avançar aspectes del funcionament de la taula, òrgans que s'ha de reunir previsiblement a més a finals d'aquesta mateixa setmana.