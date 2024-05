La Justícia confirma la decisió del Govern de denegar una petició de rebre el 25% de les classes en català

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs presentat per un pare d'un col·legi de Mallorca que sol·licitava al Govern que el seu fill rebés almenys el 25% de les assignatures en castellà.

El Govern va desestimar la seva sol·licitud i es va oposar a la demanda i, segons el Tribunal, la petició no es fonamenta en cap llei autonòmica o estatal, sinó que es fonamenta en les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem que van ser dictades en relació amb el sistema educatiu català, segons ha informat el TSJIB a una nota de premsa.

En aquest sentit, els magistrats consideren que la resposta que va donar l'Administració catalana, en els casos a què fa referència el demandant, no es poden aplicar. Així, el Tribunal destaca que la premissa del pare que el sistema educatiu balear i català són idèntics “no està justificada ni pot ser acceptada”. Segons els jutges, la part recurrent no analitza les normes educatives de Balears i tampoc n'analitza l'articulat ni el tractament de les llengües vehiculars.

Els magistrats rebutgen a la sentència l'argument principal de la tesi del demandant, que es fonamenta en sentències dictades a partir d'una legislació diferent. Segons apunten, el sistema educatiu balear no impedeix un model binari, per tant, que el 25% de les assignatures troncals s'imparteixin en castellà com a llengua vehicular no és l'únic mitjà per respectar el que indica el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.

Igualment, la Sala assenyala que si l'administració educativa de Balears no pogués garantir als pares la possibilitat d'escollir un centre públic, al mateix municipi, en què la llengua vehicular no fos únicament el català, s'hauria de concloure que l'administració no respecta la Llei d'educació balear.

A més, els jutges apunten que la petició del pare, en ser exclusivament per al curs i col·legi concrets, no assegura que el principi de conjunció lingüística del sistema educatiu balear sigui real.