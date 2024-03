L'advocat d''El Prestamista', del programa 'Gipsy Kings', defensa la seva innocència i lamenta la “condemna mediàtica”

L'advocat de Joaquín Fernández 'El Prestamista', David Salvá, ha defensat aquest dimarts la innocència del seu representat alhora que ha lamentat la “condemna mediàtica” i la “pena de banqueta” a què s'està veient sotmès.

Així ho ha expressat Salvá en una entrevista al programa 'Al Dia' d'IB3 Ràdio. Fernández, conegut per la seva participació al programa de televisió Gipsy Kings, va ser detingut la setmana passada en una macrooperació antidroga batejada com a 'Jaque Mate'.

La Guàrdia Civil el situa com a “inversor” del president de la Federació d'Associacions Gitanes de Balears (Fagib), Carlos Cortés 'El Charly', en el negoci de la droga, suposadament facilitant-li fons per a la importació de cocaïna.

El lletrat ha negat la implicació de Fernández en el tràfic de drogues, rebutjant qualsevol vincle entre ell i Pablo Campos Maya, 'El Pablo'. Al contrari, ha argumentat que el sobrenom 'El Prestamista' “ve per alguna cosa”, perquè es dedica a “realitzar microcrèdits”.

“Potser el fet que faci préstecs pot fer que presti persones que potser destinen aquests diners a fins il·lícits”, ha raonat el defensor, que considera que les converses recollides al sumari “són converses típiques d'un prestador que està trucant als seus deutors, on els demana que li tornin la quantitat que ha prestat i res més”.

Salvá també ha fet seves les paraules de l'advocat de Cortés, Pedro Horrach, per remarcar que aquest va respondre totes les preguntes quan va ser detingut i denunciar la “crucifixió” que està patint. “Va començar la seva declaració dient clarament: 'Senyories, sé que vostès no em creuran, sé que l'opinió pública no em creurà, però jo sóc innocent”, ha explicat Salvá.

'El Prestamista' es va acollir al seu dret a no declarar, però segons Salvá va ser perquè en entrar a la sala ja se'ls va indicar que no es demanaria presó provisional per a ell. Havent-hi més de 20 persones pendents de declarar, l'advocat li va recomanar no declarar i fer-ho en un altre moment: “Ell estava disposat a declarar totes les preguntes”.

Operació 'Jaque Mate'

La Guàrdia Civil ha donat per desarticulada, amb l'operació 'Jaque Mate', una de les organitzacions d'introducció de cocaïna més grans a Espanya, amb més d'una tona de cocaïna intervinguda i 64 persones detingudes a diversos punts d'Espanya, la major part a Balears.

L'operació ha comptat amb diverses fases, de les quals l'actuació aquest dijous a Mallorca va ser la tercera, culminant més d'un any i mig d'investigacions en col·laboració amb organismes internacionals com ara la DEA nord-americana i les policies de Portugal, Brasil i Colòmbia.

El desplegament de la Guàrdia Civil clava un cop a un entramat complex d'introducció de cocaïna des de Sud-amèrica a través de Portugal. El grup proveïa el 'clan dels Valencians', que al seu torn distribuïen la droga a Mallorca.

A la primera fase de l'operació van ser arrestades nou persones, incloent-hi el responsable del càrtel colombià a Espanya. La detenció es va produir mentre extreia 1,3 tones de cocaïna camuflades dins de blocs de granit brasiler, a la localitat murciana de Cehegín. La segona fase va incloure 23 registres amb 16 detencions a València, Palma i Toledo.

Dins de l'operació la Guàrdia Civil irrompia aquest dijous en un xalet de luxe d''El Pablo', sota el qual van trobar una xarxa de túnels subterranis a mig excavar per connectar amb diferents habitatges com a presumible via d'escapament.