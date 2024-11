L'AEMET decreta l'alerta taronja per la DANA a totes les Illes Balears

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha ampliat l'alerta taronja per pluges i tempestes aquest divendres a tot l'arxipèlag balear. L'organisme preveu precipitacions de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora i de 120 litres en poques hores. El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha demanat precaució, ja que es poden produir crescudes i inundacions en zones baixes.

L'alerta a Mallorca comença aquest divendres a les 10.00 hores, mentres que a Menorca arrenca a les 16.00 hores. Totes dues alertes estaran vigents fins a primera hora de dissabte. De fet, a partir de demà, continuarà la inestabilitat amb xàfecs a l'arxipèlag. Per part seva, a Eivissa i Formentera estarà vigent fins a les 19.49 hores d'aquest divendres.

El portaveu de l'AEMET assegura que, per diumenge i dilluns, el més previsible és que la DANA vagi desapareixent i que la situació sigui més estable. Tot i això, encara hi haurà ruixats a les Illes, així com en altres zones d'Espanya (Comunitat Valenciana, Catalunya i l'Estret).

Davant d'aquesta situació, el Servei d'Emergències 112 ha activat l'Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Meteobal. Emergències ha demanat precaució a la població davant del que qualifica d'“una jornada complicada”.

L'IG1 s'activa quan la informació meteorològica permet preveure la imminència d'un fenomen advers amb elevada probabilitat de risc per a persones i béns i es declara en aquella situació en què es pot produir un fenomen advers a zones localitzades, l'atenció de la qual pot quedar assegurada amb els mitjans i recursos disponibles a les zones afectades, però amb seguiment supramunicipal. Aquest nivell d'alerta contempla una prealerta de mobilització de mitjans.

Les autoritats han demanat precaució a la població davant les possibles celebracions per la festivitat de Tots Sants. En aquest sentit, han recomanat a la ciutadania que planifiquin les visites als cementiris en funció del temps i que extremin les precaucions. Ajuntaments com el de Palma han instaurat diferents mesures, com el tancament del cementiri a partir de les 14.00 hores.

També cal anar amb compte a la llar -és recomanable tancar portes i finestres i quedar-se a zones altes de la casa-, retirar de l'exterior tot allò que pugui ser arrossegat per l'aigua i traslladar els objectes de valor -medicaments, documents, menjar, aigua potable, etc.- a llocs alts.

És recomanable evitar els soterranis o zones baixes -com els garatges-, desconnectar l'interruptor general d'electricitat en cas que l'aigua ja hagi entrat a casa, allunyar-se dels torrents i zones inundables i evitar els desplaçaments amb cotxe. En cas que sigui imprescindible circular, cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Cal fer-ho per autopistes, autovies i carreteres principals. En cas de baixa visibilitat, cal aturar el vehicle i senyalitzar-ne la posició.

No cal entrar en zones inundables, encara que sembli que hi ha poca aigua, ja que, amb poca alçada d'aigua, els cotxes suren i són arrossegats fàcilment. Si el cotxe comença a surar i és arrossegat, cal sortir del vehicle de manera immediata i, si no es pot per la porta, cal fer-ho per la finestra.

En aquests casos és recomanable abandonar el vehicle i dirigir-se a zones més altes en cas que el cotxe quedi immobilitzat per l'aigua o que el nivell d'aigua ja arribi a l'eix. Aconsellen també portar el mòbil carregat i suficient combustible al vehicle i no aparcar en ponts, voreres o desembocadures. En cas d'emergència, cal trucar al 112.