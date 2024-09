Les party boats es desenfrenen a Eivissa: 89 euros per tres hores de barra lliure i festa de l'escuma

Un vaixell, carregat de gent, fa mesos que comercialitza una festa de l'escuma davant de la costa d'Eivissa, una illa on la realitat supera, amb escreix, qualsevol plantejament de la imaginació. En un vídeo viralitzat a les xarxes socials –i que va pujar l'exalcalde Rafael Ruiz–, es veu a la perfecció, a pocs metres de la costa i a la vista de tothom, una gran embarcació plena de turistes amb quantitats ingents d'escuma a l'aigua.

Durant anys, els residents a Eivissa han pogut comprovar com milers de turistes gaudeixen de festes en vaixells atapeïts de gent amb les mateixes ganes de descontrol. La música a tota pastilla i la gresca que se senten des de la riba els delata.

Tot això malgrat que era una activitat il·legal: el decret aprovat fa ja més de 4 anys per la coalició progressista que presidia l'actual presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista Francina Armengol, conegut com a 'decret de Turisme d'Excessos', incloïa la prohibició de les party boats, que són especialment perjudicials contra les aus del Mar Mediterrani, algunes en greu perill de desaparició.

Tot i això, el ple del Parlament aprovava just a l'inici d'aquesta temporada la convalidació del Decret llei 2/2024, de 10 de maig, pel turisme responsable i la millora de la qualitat en zones turístiques, que modifica l'esmentat Decret Llei 1/2020, del 17 de gener. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà (PP), ha assegurat en aquell moment que existia la “necessitat de modificar aquest decret com a resposta a la petició feta tant pels ajuntaments afectats com per les empreses i patronals del sector”.

Pel que fa a les party boats, el nou decret llei del PP estableix que “queda prohibit per a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris i venda d'alcohol a bord acostar-se a menys d'una milla nàutica (1,852 km) de les zones afectades” i que “queda prohibida també la recollida o desembarcament de passatgers dins d'aquestes zones”. Amb aquesta redacció, els conservadors permeten la celebració de les party boats si es fan a més d'una milla de la costa. La relaxació de les restriccions de les activitats de turisme d'excessos va ser una de les promeses electorals de la dreta balear, que va aconseguir el govern de l'arxipèlag, el Consell d'Eivissa i tots els ajuntaments de l'illa a les passades eleccions de maig de 2023.

“Una festa d'escuma en una party boat”

L'empresa que celebra festes de l'escuma als vaixells ha promocionat la seva activitat durant tota la temporada 2024 i ho continua fent. Only Eivissa Boat Party assegura que les festes són les millors de l'illa i ofereix diferents formats. Inclou, per exemple, una parada a una piscina anterior a l'embarcament. “La millor opció si el que busques és una festa d'escuma en una party boat. Un canó d'escuma que produeix sorprenents quantitats de bombolles durant la party boat!”, publicita.

Aquesta informació es pot trobar a qualsevol portal de vacances i a la seva pàgina web i xarxes socials. Amb total impunitat. La companyia assegura que fa feina cada dia i el seu punt de trobada és el bar Albatros, a l'embarcador de Platja d'en Bossa, zona que no entra dins el terme municipal de Sant Antoni; l'únic que, segons el nou decret llei del PP, pot sancionar aquesta activitat “si es fa a menys d'1 milla nàutica”.

Tot i això, a més del dany ecològic i mediambiental d'aquesta activitat, els clients d'aquesta empresa dedicada a les party boats no es mostren gaire feliços. Només cal fer una volta per les ressenyes d'un dels portals online més consultats. “Va ser una festa terrible. El menjar era horrible, el personal era groller i anunciava begudes que no estaven incloses. El vaixell estava brut i era clarament un ferri”, comenta Adrián, des de Toronto, Canadà. “A menys que vulguis asseure't en un vaixell parat durant 3 hores sota el sol abrasador, escoltant la música més alta, i bevent la sagnia més barata, probablement aquest no sigui el vaixell per a tu”, argumenta Coco des de Basilea, a Suïssa.

El londinenc Lawrence afegeix: “Facis el que facis, NO reservis aquest vaixell. Un vaixell horrible, petit i pudent, sense protecció contra el sol abrasador, un DJ/música terrible, llaunes de cerveses calentes del supermercat, una multitud estranya i incòmoda, menjar repugnant, NO HI HA RES bo en aquesta experiència a part de nedar de tornada a la riba! 😂. Vaig deixar els meus companys a bord amb les meves sabates, etc., i després vaig tornar a la platja... ja que el vaixell només ancora a 5 minuts del moll! Em vaig salvar dues hores de la vida! Els meus companys van confirmar que només va empitjorar. Una estafa total”.

L'oferta de la Foam Party (Festa de l'Escuma) costa 89 euros i inclou barra lliure de cervesa, cava, sagnia, combinats i refrescos. “A més, gaudiràs d'un deliciós aperitiu a bord amb paella espanyola, amanida i fruita fresca”, expliquen des d'Only Ibiza Boat Party. elDiario.es ha intentat sense èxit posar-se en contacte amb l'empresa.

Qui controla les party boats?

Les fonts de la Conselleria balear del Mar i Cicle de l'Aigua consultades per elDiario.es asseguren que en aquest departament “només es dona permís, des de la Direcció General de Costes i Litoral, per al tema d'embarcament i desembarcament de passatgers”. En el cas de l'empresa que ha celebrat festes de l'escuma, segons expliquen aquest diari, “tenia totes les autoritzacions correctament sol·licitades”. Des d'aquesta Conselleria afegeixen que és funció de Capitania Marítima sancionar “si es llencen substàncies al mar”. “Pel que fa a l'organització de party boats, nosaltres no hi portem res. Sé que estan prohibides, però esquiven el decret d'alguna manera”, afegeixen.

Per la seva banda, Luis Gascón, capità de la Capitania Marítima d'Eivissa i Formentera, recalca a elDiario.es que “qualsevol actuació que estigui regulada, i hagi de ser sancionada per la marina mercant, se sancionarà”. “Cal parlar amb exactitud. Nosaltres sancionem el descàrrega d'un abocament des d'un vaixell, com la festa de l'escuma, que se sancionarà, per vetllar per la prevenció de la contaminació. Però l'activitat del party boat és competència de la comunitat autònoma. Cal posar els punts sobre les i”, aclareix.

El que també explica és que les infraccions administratives greus, com és la de llançar escuma al mar, es poden obrir, “però hi ha un termini de tres anys per fer-ho”. Després, la sanció prescriu. Aquesta empresa ha abocat la seva escuma durant tot l'estiu i encara ho continua fent. “Les activitats de festes a bord no les podem prohibir. Vetllam per la seguretat marítima, però l'activitat turística està regulada pel decret llei 1/2020, que a la seva disposició final tercera diu que el Govern, així com els Consells, són els òrgans que vetllaran pel bon desenvolupament i execució de totes aquestes activitats”, puntualitza.

Al Govern –en concret, la Conselleria de Turisme–, segons les seves pròpies fonts, no té competències sobre el tema. “La legislació és cosa de l'Executiu autonòmic, però les inspeccions i sancions són competència dels consells insulars i els ajuntaments que són dins del decret”, comenten a aquest diari en referència a les localitats de Sant Antoni (Eivissa) i Palma, Calvià i Llucmajor (Mallorca).

Pel que fa als ajuntaments d'Eivissa, si ens remetem al Decret d'Excessos, només el Consistori de Sant Antoni tindria competències per sancionar aquest tipus d'activitats, ja que és l'únic de l'illa que es troba dins aquesta normativa. L'equip de govern de Sant Antoni ha estat un dels que més han batallat perquè es modifiqués el decret com més aviat millor, perquè donava mala imatge a la localitat, tal com ha publicat anteriorment aquest diari. Fonts municipals puntualitzen que “la competència municipal és a les àrees de litoral” i que “abasta les zones de bany, platges, a nivell de seguretat i neteja”. “Sant Antoni no entra la mesura dels party boats”, puntualitzen.

Tot i no estar inclòs en el Decret d'Excessos, l'Ajuntament d'Eivissa s'ha reunit amb el conseller balear del Mar i del cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, “per establir controls als molls de les platges del municipi on carreguen i descarreguen passatgers les embarcacions dels quals fan excursions o on tenen el seu punt de trobada també les party boats”, expliquen a elDiario.es des del Consistori. “Es demanarà una autorització temporal a la Demarcació de Costes per exercir aquesta competència. L'objectiu és aconseguir una convivència pacífica entre les persones que són a la platja i les que participen en alguna d'aquestes excursions”, publicava la Cadena Ser sobre el tema.

El Consell d'Eivissa no ha ofert la seva versió dels fets al tancament d'aquest reportatge, malgrat la petició d'elDiario.es.

“A ningú se li podria acudir que els humans som tan babaus”

Els ecologistes del GEN-GOB no entenen com cap administració no es fa càrrec d'inspeccionar i sancionar activitats clarament perjudicials per al medi ambient. El president del GEN-GOB, Joan Carles Palerm, explica a elDiario.es que “les diferents administracions escorren l'embalum deixant sense perseguir una activitat lesiva i que no està emparada per la normativa”. “La llei de navegació marítima (7/2014) diu que l'administració crearà plans per a la lluita contra la contaminació per hidrocarburs i altres substàncies i que és obligatori per almenys els capitans d'altres embarcacions denunciar actes de contaminació per hidrocarburs o altres substàncies potencialment contaminants”, afegeix.

Palerm explica que el sabó no és una substància innòcua. “Hi ha risc de contaminació i, entre altres coses, eutrofització (aportació en excés de nutrients inorgànics que poden produir la proliferació d'algues, per exemple). En general, entenem que és responsabilitat de Capitania, però evidentment Medi Ambient o l'Ajuntament poden iniciar els seus expedients i amb la màxima informació tramitar la denúncia a qui correspongui”, especifica. El president del GEN-GOB explica que “com és normal, a cap legislador se li podria acudir que els humans som tan babaus com per pensar que això és bona idea”. “Gràcies al que ha passat, potser cal canviar la normativa estatal per incloure'l, però és impossible incloure totes les possibilitats”, afegeix.

A banda de la normativa estatal en si, hi ha altres normatives ambientals a complir. “Si això passa en un quiosc de platja que fa una festa segur que s'apliquen normatives relatives a la contaminació i abocament. El mateix ha de passar en aquest cas. Només cal que les administracions actuïn i, si no poden sancionar per no ser la seva àrea de competències, almenys han d'actuar d'ofici i aportar proves i denúncia a l'administració competent”, afegeix.

Així mateix, Palerm es refereix al conveni MARPOL (Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells) signat per Espanya. “En aquest conveni sí que es parla d'aigües brutes incloent-hi les aigües provinents de dutxes i lavabos, entre d'altres. Podríem entendre que l'escuma és una aigua bruta, ja que és una aigua contaminada amb substàncies que contenen fosfats i nitrats, que han de ser depurades. Aquestes aigües, segons el conveni MARPOL, no es poden abocar al mar i s'han de portar a port llevat que entre altres requisits es descarregui a més de 3 milles (12 si no incorpora un desinfectat previ de la costa, a velocitat superior a 4 nusos)”, concreta.