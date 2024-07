Multa de 365.000 euros per als organitzadors d'una festa il·legal a Eivissa

La Policia Local de Sant Josep ha destacat la sanció de 365.000 euros interposada contra els responsables d'una festa il·legal, on a més hi va haver un detingut per un delicte contra la salut pública.

Segons ha informat la policia a les seves xarxes socials, la setmana passada l'esdeveniment es va saldar amb una multa de 200.000 euros per a l'organitzador, més 165.000 euros més per no col·laborar amb els agents.

Tal com ha relatat, quan les patrulles es van acostar al lloc de la festa, els responsables van assegurar als agents que aquesta duraria uns quants dies i que no pensaven parar.

La policia ha explicat que es cobraven fins a 100 euros d'entrada, 50 euros per a residents, i que consumicions com una ampolla d'aigua es cobraven a cinc euros.

A més d'haver estat denunciats els organitzadors amb multes de fins a 300.000 euros, alguns dels assistents han estat multats amb 3.001 euros i, a més, està prevista una altra sanció per volar un dron en un espai aeri controlat.