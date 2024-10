Onze detinguts per estafar 176.000 euros mitjançant la retirada i abocament de runes a Mallorca

Agents de la Policia Nacional han detingut 11 persones -nou homes i dues dones- relacionades amb empreses dedicades a la construcció i al transport de residus i altres materials per presumptament defraudar fins a un total de 176.000 euros a Mallorca. Sobre els arrestats pesen presumptes delictes d'estafa i falsedat documental, mentre que set també han estat detinguts com a suposats autors d'integració en grup criminal.

Es tracta, com ha informat la Policia, de la segona fase de l'operació 'Libra', duta a terme el mes de setembre passat i en què deu persones van ser detingudes per una estafa de 155.000 euros. Els investigadors han comprovat les últimes setmanes que s'havia comès un altre frau similar per un import més gran, en concret, de 176.000 euros.

Les indagacions es van iniciar després que la promotora, durant el transcurs d'una auditoria interna dels seus comptes, detectés un increment totalment desproporcionat sobre la despesa que inicialment tenia pressupostat per al transport i abocament de les runes generades en una de les seves obres .

La mercantil denunciant havia contractat una empresa constructora perquè s'encarregués de l'enderrocament d'un edifici i posterior transport i abocament de les runes, facilitant-li un total de 50 fulls d'autorització a nom de la promotora per lliurar en alguna de les seus de la concessionària de gestió dels residus.

Prèviament, la promotora havia obert un compte com a client, de manera que amb el lliurament d'un d'aquests fulls d'autorització el cost generat per l'abocament dels residus no seria assumit pel transportista que fes el port, sinó que la concessionària de gestió de residus els facturaria a l'empresa denunciant mensualment juntament amb la resta d'abocaments de cada mes.

Alhora, la constructora va subcontractar diverses empreses dedicades al transport de residus perquè aquestes portessin a terme els corresponents ports i posteriors abocaments de la runa, fent-los entrega, abans de cadascun dels ports que aquestes van realitzar, d'una dels fulls dautorització expedits per la promotora.

783 fulls d'autorització falsificats

Els agents van poder comprovar que els 50 fulls d'autorització que inicialment s'havien expedit i amb els quals els transportistes autoritzats podrien fer fins a 50 abocaments de residus lícits, s'havien convertit en 783 fulls falsificats que van ser utilitzats per diversos transportistes no autoritzats per fer abocaments fraudulents de runes.

D'aquesta manera, es va generar l'elevat import que s'havia facturat indegudament a la mercantil denunciant. Els investigadors, després de prendre declaració als nombrosos transportistes que havien dipositat residus lliurant els fulls d'autorització falsos, han pogut determinar que molts no tenien coneixement de l'origen fraudulent de les fulles, sinó que van ser utilitzats, de mala fe, per alguns de els detinguts, que van encarregar als transportistes afectats el port dels residus i els van facilitar les fulles sabent la seva falsedat, perquè aquests, al seu torn, les lliuressin en fer l'abocament.

Com a conseqüència de les indagacions realitzades, els investigadors del Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la Policia Nacional van aconseguir la identificació de les persones relacionades amb aquesta segona estafa a la mercantil. La setmana passada es va fer la fase operativa i els agents van procedir a la detenció d'11 persones com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsedat documental, i van finalitzar dijous passat. La investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarta que es produeixin més detencions.