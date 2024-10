La “vida indulgent” del mallorquí detingut a Taiwan per estafar 50 milions amb la revenda il·legal de cotxes

Va arribar a expandir les seves oficines a 23 països europeus i a comptar amb una flota de més de 20.000 vehicles de lloguer. El mallorquí Salvador Llinàs Oñate va fundar el 2014 la companyia Autoclick i, deu anys després, ha estat detingut a Taiwan acusat d'una presumpta estafa de més de 50 milions d'euros que es va arribar a embutxacar després d'apoderar-se de vehicles que havia arrendat prèviament a entitats financeres i concessionaris: suposadament, no va tornar mai els turismes i va acabar revendint-los de forma fraudulenta, evadint de pas prop de 30 milions d'euros al fisc.

El 20 d'octubre passat, Llinàs era arrestat a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per després revendre'ls de manera il·lícita. El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat malloquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclick, les oficines eren buides. Res ni ningú ja hi quedava.

D'acord amb les indagacions, Llinás havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fugida, tal com han publicat aquesta setmana els diaris locals Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa xinesa, Llinàs va començar a posar en marxa diverses empreses, entre les quals hi ha Iberico Food Services Co. i, el juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italian al districte Da 'an de Taipei que va anomenar Malavida, operat per xefs d'Espanya i els Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a taula... com la vida indulgent ”, es promociona el local.

El 2018, però, Llinàs ja havia impulsat a Taipei la mercantil New World Trading, integrada “per diversos espanyols amb idees afins” -com es publicita a la web- i especialitzada en la venda a l'engròs d'importació i exportació d'automòbils. La mateixa pàgina d'internet, 111.com, dedicada a l'àmbit laboral, destaca que “l'ambient de l'oficina està net i ordenat. Una senyora de la neteja el neteja regularment cada setmana. El rebost està equipat amb frigorífic/dispensador d'aigua/cafetera de càpsules d'ús gratuït. L'ambient laboral a la feina és lliure i relaxat i es pot xerrar amb els companys en espanyol cada dia”.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de recerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va armar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant els delictes de delinqüència organitzada.

La trama italiana

Com informa, per la seva banda, el diari italià Correri Della Sera, Llinàs va arribar a revendre els vehicles que disposava al país clients estrangers que desconeixien el frau, inclosa una evasió fiscal de gairebé 30 milions d'euros presumptament comesa entre els anys 2017 i 2018 mitjançant la venda de cotxes llogats a través d'una dotzena de mercantils distribuïdes a Roma, Trento, Torí, Bari i Siena, Gènova. Una macrooperació impulsada per la Policia Financera de Trento va posar el focus el setembre del 2020 a l'estafa internacional d'Autoclick, amb seu fictícia a Trento i gestionada des de Mallorca per l'empresari illenc.

Els investigadors van confiscar immediatament de fins a 800 vehicles valorats en més de 14 milions d'euros i van encausar un total de 14 persones suposadament còmplices dels fets. La Fiscalia de Trento va reclamar així el processament de Llinás, administrador únic d'Autoclick, sobre qui ja pesava una ordre de detenció per part d'un jutjat d'instrucció de Palma, que tramita una de les causes obertes contra ell i on hi ha personats una cinquantena d?afectats.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar-ne la deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada atesa la gravetat dels càrrecs en contra, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos” nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat“

La NIA li va recomanar que, en tenir un fill menor, fes els tràmits necessaris per sortir de Taiwan en deu dies. difoses per l'Agenci, després de completar els procediments de deportació, Llinás va ser acompanyat per funcionaris d'aquest departament cap al seu vol de sortida, amb el qual, ja detingut, va ser traslladat a Alemanya, les autoritats del qual dirimiran sobre la seva extradició. presó preventiva a Frankfurt.

El suposat macrofrau comès per Llinàs se suma a l'historial de delinqüència familiar. El seu pare, Salvador Llinàs Bauzá, va romandre 14 anys fugat al Paraguai arran d'una estafa de 842.000 euros comesa a Mallorca. A principis del 2023, a l'Audiència Provincial de Balears, el 'patriarca' va acceptar una condemna de dos anys i vuit mesos de presó i una multa de 2.160 euros després de declarar-se culpable d'un delicte continuat d'estafa. Inicialment, la Fiscalia reclamava sis anys de presó contra ell.

La de Llinàs se suma a altres macroestafes comeses al llarg dels darrers anys. També a Balears, a Eivissa, agents de la Policia Nacional detenien el mes de febrer passat un fugitiu sobre el qual pesava una ordre de cerca des de feia 19 anys per la seva participació en la sostracció de més de 72 milions de dòlars en joies i diamants a l'aeroport d'Amsterdam, on es considera un dels robatoris més grans perpetrats a nivell internacional.

Els fets van tenir lloc el 25 de febrer de 2005 a l'aeroport de Schipol (Amsterdam) i van provocar una gran repercussió, atès que, a més de la magnitud del sostret, els autors del robatori van utilitzar armes de foc i van exercir gran violència contra les víctimes. Els lladres es van fer passar per treballadors de l'aerolínia KLM i, després d'aconseguir el botí d'un vehicle de càrrega blindat en plena pista, van aconseguir escapar-se en una furgoneta robada de la mateixa companyia aèria.

En un escenari similar, el 18 de febrer del 2013 vuit homes disfressats de policia i armats amb metralladores irrompien en un avió de passatgers de la companyia suïssa Helvetic Airways que estava a punt d'enlairar-se de l'aeroport de Brussel·les. Es van emportar més de 37 milions d'euros en diamants, segons va informar la Fiscalia de Brussel·les i el centre de diamants d'Anvers. Uns mesos després, el maig del 2013, van ser detingudes 31 persones relacionades amb els fets.