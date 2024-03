PP i Vox aproven definitivament el canvi de data de la Diada de Mallorca al 12 de setembre

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat definitivament aquest dijous establir la Diada de Mallorca el 12 de setembre amb els vots a favor del PP i Vox i en contra del PSIB, MÉS per Mallorca i El PI.

La justificació del canvi de data que sostenen PP i Vox fa referència a la successió de Jaume II, que es va produir el 12 de setembre de 1276, quan aquest va confirmar la 'Carta de Franquesa' constituint l'inici del Regne de Mallorca. També respon a un compromís electoral i al compliment d‟un dels punts de l‟acord de governabilitat entre PP i Vox.

Pel que fa a les al·legacions presentades per l'Obra Cultural Balear (OCB) i el PSIB, Fuster ha explicat que han estat desestimades pels serveis jurídics de la institució, ja que l'autoritat per canviar la data de la Diada és el ple del Consell i no s'estableix que sigui necessària la participació d'organismes acadèmics específics com la Universitat de les Illes Balears (UIB), una qüestió que reclamaven lOCC i l'oposició.

Fuster ha recordat que el Consell va consultar el canvi de data als 53 municipis de l'Illa i que 28 “de diferents colors polítics” es van mostrar a favor, un va demanar més informació i un altre es va mostrar en contra. També ha fet referència a tres informes d'historiadors que avalen el canvi de data.

La proposta del canvi de data ha estat recolzada pel conseller de Vox David Gil, que ha defensat que “la història no és estàtica”. “El 12 de setembre és un moment crucial a la nostra històrica, és un símbol sòlid de governança justa”, ha apuntat.

L'oposició ho considera una decisió política

Els partits de l'oposició han criticat el canvi de data, com ja van manifestar al ple del desembre passat en què es va aprovar inicialment, i han insistit que es tracta d'una “decisió política” i que el 12 de setembre “no té rellevància històrica”.

El portaveu d'El PI, Antoni Salas, ha retret a l'equip de govern “estar confrontant els mallorquins” amb motiu de la Diada de Mallorca. Així, ha mostrat el seu “respecte” per l'OCB i la UIB, dues institucions que Salas considera, juntament amb PSIB i MÉS, que haurien d'haver estat consultades.

Els portaveus de MÉS per Mallorca i PSIB, Jaume Alzamora i Catalina Cladera, han coincidit que s'“imposa la celebració de la Diada el 12 de setembre des d'un posicionament ideològic impulsat per Vox”. “L'únic objectiu de Vox és acabar amb tot allò que ens defineix com a poble des de l'arribada de Jaume I”, ha postil·lat Alzamora, reclamant que es retirés el punt de l'ordre del dia.

Els ecosobiranistes han acusat l'equip de govern insular de pagar prop de 6.000 euros pels tres informes que avalen el canvi de data. Segons han explicat, aquesta és la resposta facilitada pel Consell a una pregunta del gener passat que aquest dijous ha respost el pacte PP-Vox en una comunicació interna.

A més, Alzamora ha assenyalat que els informes són “ad hoc i que el pagament pels mateixos resta credibilitat i confirmen que estan realitzats amb una finalitat i per complir un càrrec”.

En aquesta línia, la portaveu socialista ha indicat que “la majoria social no és la majoria que tenen a la cambra”. També ha criticat que el procés del canvi de data “no s'ha fet com toca”.

Abans de la votació al ple han intervingut membres de l'Obra Cultural Balear i de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, dues entitats que han defensat la data del 31 de desembre com el dia que va néixer Mallorca i, per altra banda, han considerat que el 12 de setembre és una data “arbitrària”.

El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha considerat que el Consell “renúncia a aquesta data per raons partidistes”. “Vol esborrar la memòria de Jaume I amb una operació de neteja identitària”, ha retret Josep Antoni Palou, de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Al ple d'aquest dijous ha pres possessió com a consellera Maria Garrido, després de la dimissió de la consellera insular d'Hisenda i Funció Pública, Pilar Bonet, per la seva presumpta implicació en un desfalc. Cal recordar que Rafael Bosch va assumir el febrer passat el càrrec de conseller insular d'Hisenda i Funció Pública.