25 alcaldes donen suport al manifest de l'OCB que demana que la Diada de Mallorca sigui el 31 de desembre

Un total de 25 alcaldes han donat suport al manifest de l'Obra Cultural Balear (OCB) que demana al Consell de Mallorca que no canviï la data del 31 de desembre per celebrar la Diada de Mallorca pel 12 de setembre.

En un comunicat aquest dimecres, l'OCB ha informat que el posicionament dels alcaldes se suma al que han fet 100 historiadors i als milers de firmes que s'han registrat a la institució insular per reclamar la data del 31 de desembre per celebrar la Diada de Mallorca.

Segons ha destacat el president de l'entitat, Antoni Llabrés, tenint en compte “l'oposició” que ha provocat la decisió del Consell, l'OCB insisteix a demanar al president insular, Llorenç Galmés, que “reconsideri la seva postura i la del seu partit i que no es deixi arrossegar pels deliris d'un partit antimallorquí d'extrema dreta que només busca destruir la identitat dels mallorquins”.

Els municipis que han signat el manifest, de diferents colors polítics menys del PP, són Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Esporles, Fornalutx, Inca, Lloret, Lloseta, Llubí, Manacor, Montuïri, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria i Sencelles.

Des de l'OCB han considerat que “la presència d'un nombre tan plural d'alcaldes de tota l'illa demostra que es tracta d'una Diada de tots els mallorquins i on s'identifica la Part Forana”.

Igualment, han posat èmfasi que el canvi de data ha estat rebutjat per l'oposició política a la institució insular, per bona part dels alcaldes de Mallorca i per especialistes en la matèria que consideren que el 31 de desembre és la data històrica des del segle XIII.

“Els historiadors manifesten que el 31 de desembre representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística que va representar el Regne de Mallorca, que és la Diada amb què s'identifiquen la majoria dels ciutadans, personalitats rellevants i organitzacions de la història i que no es pot substituir per una data sense transcendència històrica, com és la successió d'un monarca per un altre, que no va alterar l'essència jurídica i social del Regne de Mallorca”, assenyala l'OCB.

L'entitat va presentar al·legacions contra el canvi de data i, en paraules de Llabrés, va acusar el govern del PP i Vox de “crear una festa per raons només polítiques i amb la intenció d'esborrar de l'imaginari col·lectiu el moment fundacional i diluir els orígens del poble de Mallorca”.

Amb tot, l'OCB demana a Galmés que reconsideri la seva postura i que al ple d'aquest dijous, en què es debat l'aprovació definitiva de l'acord, rectifiqui i es mantingui el 31 de desembre com la Diada de Mallorca.