La presidenta balear, Marga Prohens, manté la seva agenda amb Pedro Sánchez malgrat la pressió d'Ayuso

La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, preveu mantenir la seva agenda i acudir a La Moncloa per reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, emmarcada a la ronda de reunions bilaterals amb els màxims responsables dels Executius autonòmics, tal com han confirmat a elDiario.es fonts de l'Executiu autonòmic.

En línia de l'anunciat per la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, Prohens es desmarca així de la negativa de la seva homòloga madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que no assistirà a la trobada que també estava programada per al dia 25.

La trobada entre Sánchez i Prohens tindrà lloc a partir de les 9.30 hores, després que la líder balear s'hagi reunit els propers dies amb els grups parlamentaris, així com amb agents econòmics i socials per recollir les seves reivindicacions.

A principis de setembre, la consellera de Presidència i Administracions públiques, Antònia Estarellas, ja va anunciar que Prohens es reuniria amb el president del Govern central, encara que va advertir que, segons Prohens, els temes de finançament que afecten totes les CCAA “no es poden parlar de forma bilateral”, sinó que s'han de discutir a la Conferència de Presidents.

Així mateix, ha manifestat que la líder de l'Executiu balear acudirà a la reunió “per respecte institucional i per defensar els interessos de Balears”, atès que ha assenyalat que cada president defensa les qüestions pròpies de la seva autonomia.

Cal recordar que Sánchez es va reunir per primera vegada amb Prohens el 30 de juliol passat al Consolat de Mar, seu de la Presidència balear, una trobada en què la dirigent popular va reclamar al president del Govern que la reforma del sistema de finançament autonòmic es dugui a terme de manera “conjunta” després de l'acord subscrit entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa com a president de Catalunya, que preveu una Hisenda catalana que es faci càrrec de tots els impostos i la negociació de dues quotes que la Generalitat transferiria a l'Estat.

Al final de la trobada, Prohens va asseverar davant els mitjans que el Govern balear “no pot acceptar una negociació bilateral amb una comunitat autònoma” i que “es trenqui la solidaritat interregional i la caixa única” del sistema de finançament. Uns extrems que el mateix Sánchez va descartar aquell mateix dia en assenyalar que el pacte aconseguit “parla de solidaritat interterritorial i de la necessitat de garantir serveis públics equivalents a tot Espanya”.