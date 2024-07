Presó provisional sense fiança per al pare que ha confessat intentar matar el nadó d'un mes a Manacor

El jutge de guàrdia del Jutjat de Via Alemanya de Palma ha decretat presó provisional sense fiança per a l'home detingut per presumptament intentar matar el nadó de 30 dies a Manacor. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí, després d'haver reconegut l'agressió dimecres, i s'ha acollit al seu dret de no declarar.

Dilluns passat el Grup d'Homicidis de la Policia Nacional va procedir a la detenció de l'home com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa davant les lesions molt greus que va patir el nadó. L'arrest es va produir, en concret, després que a Manacor derivessin Son Espases el nounat, on va estar a l'UCI pediàtrica fins que aquest dimecres va passar a planta.

L'home també ha estat detingut per maltractaments contra la seva parella, segons ha informat aquest dijous la Policia Nacional.

Descripció del que ha passat

En un comunicat, el Cos ha concretat que l'agressió al nadó va tenir lloc dijous passat a la nit quan el pare es va quedar sol a l'habitatge amb el seu fill aprofitant l'absència momentània de la mare i, quan la mare va tornar, el nadó trobava al seu bressol aparentment adormit.

No obstant això, durant la nit, el nadó va començar a plorar i, quan la mare va anar a canviar-lo, va notar la cama sense to muscular i això, unit al plor de dolor del nadó, va motivar que preguntés al pare si havia passat alguna cosa i truqués a l'àvia materna perquè ho valorés.

En un primer moment, el pare va negar que hi hagués hagut algun incident, però en arribar l'àvia materna i percebre que el nen estava groguenc, tots es van dirigir a l'Hospital de Manacor, on van derivar el nadó a Son Espases en presentar múltiples lesions i fractures, i on va quedar ingressat divendres de matinada.

Des d'aquest hospital es van comunicar els fets al Jutjat de Guàrdia de Palma i als serveis de protecció del menor, que van fer una entrevista als progenitors i van confeccionar un informe davant les diferents versions del pare, que ja a l'hospital va arribar a reconèixer que les lesions tenien una causa accidental, canviant fins a tres ocasions el relat sobre la manera com s'havien produït.

Per aquest motiu, els fets es van poder en coneixement del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional dilluns, per la qual cosa es va iniciar una investigació per a l'esclariment dels fets, duent a terme diferents gestions i declaracions testificals i procedint a la detenció del pare com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa, dilluns a la tarda.

Els investigadors van esbrinar que els fets es van produir al domicili dijous a la nit quan la mare es va absentar momentàniament i el pare es va quedar a càrrec del lactant donant-li el biberó, i descarten la hipòtesi d'una producció accidental de les lesions.

En un moment i per causes desconegudes, el pare presumptament hauria agredit reiteradament el nadó, provocant-li diferents lesions amb pronòstic molt greu, no podent explicar els motius, però sí reconeixent el fet. El nadó continua ingressat a l'hospital i presenta múltiples fractures i lesions cranials, però la vida no corre perill.