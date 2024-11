El preu de l'habitatge de segona mà a Balears puja un 15,4% a l'octubre, fins a 4.805 euros per metre quadrat

El preu de l'habitatge de segona mà a Balears a l'octubre va créixer un 15,4% interanual fins a assolir els 4.805 euros per metre quadrat, el quart repunt més pronunciat registrat a Espanya, segons el portal pisos.com.

Respecte al mes de setembre passat, l'increment va ser de l'1,49%, el cinquè més alt a Espanya, de manera que l'arxipèlag es va convertir a l'octubre a la Comunitat Autònoma amb els preus de venda d'habitatges més alts del país.

Segons l'informe mensual de venda de pisos.com, a l'octubre el preu mitjà de la venda de domicilis de segona mà a Espanya va ser de 2.430 euros per metre quadrat, fet que suposa una pujada del 0,77% respecte al setembre i del 14 ,65% en comparació del mateix període de l'any passat. El segon preu més alt, per darrere de les Balears, es va donar a la Comunitat de Madrid, on es va situar en una mitjana de 4.418 euros per metre quadrat.

A Palma, la pujada interanual registrada aquest octubre passat va ser del 17,14% i el preu mitjà de l'habitatge es va situar en els 4.982 euros per metre quadrat, la quarta capital de província més costosa del país i la novena que més va créixer. Tot i això, el preu respecte al setembre ha estat del 3,19%, liderant els ascensos a nivell nacional.

Segons el parer del director d'estudis de l'esmentat portal, Ferrant Font, el preu de l'habitatge, “amb un recorregut a l'alça que sembla no revertir”, complica la tasca de poder adquirir-ne una en propietat. “L'habitatge amb un preu en línia amb els sous actuals pràcticament ha desaparegut”, ha subratllat.

A més, Font ha indicat que tots aquells habitatges que surten a la venda “de seguida es transaccionen”, cosa que genera en la “falta d'oferta i en la concertació de la demanda” que provoca “una situació de desequilibri que ja dura molt de temps” . “Aquest estancament al volum d'habitatges disponibles fa que els interessats, en comptes de comptar amb un petit marge de negociació, hagin de competir durament”, ha asseverat.

Una situació que, ha afegit, es veu agreujada per les retallades de tipus del Banc Central Europeu. Segons el director d'estudis de pisos.com, això ha fet que molts compradors potencials miressin “com creixien els seus estalvis amb un ull mentre que amb l'altre vigilaven l'evolució de l'oferta hipotecària, i ara intentaran fer el pas definitiu”.