Prohens apunta que la ruptura del pacte amb Vox “no té marxa enrere” i afirma que governarà amb el programa del PP

La presidenta del Govern i el PP balear, Marga Prohens, ha assegurat que la ruptura de l'acord de governabilitat amb Vox “no té marxa enrere” i ha al·legat que el full de ruta del seu Executiu seran els 400 punts del programa electoral del PP i 20 punts de l'acord de govern amb Sa Unió.

D'aquesta manera ha contestat la presidenta balear a preguntes de la premsa sobre la situació de les relacions amb els seus anteriors socis de govern, a la qual cosa ha afegit que totes les mesures que s'han aprovat durant la legislatura, s'han negociat“ una a una i punt per punt”, de manera que aquesta situació seguiria “es mantingués o no el pacte amb Vox”.

Prohens ha fet aquestes declaracions abans del començament de les jornades d'inici de curs polític del PP de Balears, celebrat aquest dilluns en un hotel de Palma, on també ha expressat la seva “confiança” que Vox doni suport a l'aprovació del projecte de llei de Simplificació Administrativa perquè, des del seu punt de vista, “comparteix” aquesta mesura i “s'ha compromès amb els seus votants”.

“Qui ha de donar explicacions sobre si dóna suport a iniciatives amb què està d'acord o no és Vox, no el PP o el Govern”, ha recalcat.

Així mateix, ha incidit que aquesta mesura es va pactar com a decret amb Vox i ara el partit ha presentat les seves esmenes, que es “negociaran” com ha afirmat que farà amb la resta de partits.

De la mateixa manera, la presidenta ha assenyalat que a la ronda de contactes que mantindrà aquest dilluns, tendirà la mà a la resta de partits per tirar endavant les diferents iniciatives legislatives que té planificades per a aquest període de sessions, com són les lleis de Conciliació, d'Atenció Primerenca o l'Agrària, així com els Pressupostos del 2025.

Així, Prohens ha assenyalat que el PP comença aquest nou curs polític amb “la mateixa il·lusió i ganes de continuar amb el canvi”, per això puntualitzat que “no es desviaran ni un mil·límetre del camí que recorre el PP per complir amb el canvi i amb la paraula donada”.

Prohens ha admès que en algunes lleis serà “més difícil” pactar-les amb uns grups polítics que amb altres, però també s'ha mostrat “convençuda” que podran arribar a “acords amplis”.

“També estenc la mà a tots els grups per negociar i aprovar els Pressupostos del 2025, perquè encara que el Govern té uns pressupostos aprovats, li correspon intentar aprovar-ne de nous, que seran continuistes respecte als d'aquest exercici, amb què vol consolidar i millorar els serveis públics”, ha argumentat.

De la mateixa manera, la presidenta balear ha avançat que en els contactes amb els partits també plantejarà punts d'acord en altres qüestions com el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat a Balears o per “rebaixar la tensió” al Parlament.

Vox negociarà “punt per punt” amb el PP

Per part seva, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha assegurat aquest dilluns, coincidint amb l'inici del nou curs parlamentari, que a partir d'ara negociarà “punt per punt” amb el PP malgrat que a nivell nacional el pacte està “erosionat”.

A preguntes sobre si el seu grup recolzarà els propers pressupostos autonòmics, ha remarcat que el seu partit buscarà “la millor manera per representar els ciutadans de les Balears”. Cañadas ha indicat que Vox abordarà l'any legislatiu d'aquesta manera i “pas a pas” totes les propostes que es tractaran al seu moment.

Tot i això, ha criticat el PP pel fet que estigui a favor de l'Agenda 2030 en considerar que “és un pacte que ”criminalitza la indústria turística“.

En aquest sentit, ha dit també que el PP acompanya els “buròcrates de Brussel·les” perquè creuen que “aquest pacte millora el turisme i l'economia, però és mentida”. Així, ha considerat que el PP no és conscient que els ciutadans“ paguen el preu” i ha remarcat que la indústria turística “és la font principal de l'illa”.