El regidor del PP acusat d'agredir un simpatitzant d'esquerres de Menorca dimitirà: “Faig un pas al costat”

El regidor i portaveu del PP a l'Ajuntament de Maó, Mateu Aínsa, ha anunciat que ha decidit presentar la seva renúncia al càrrec d'edil després dels aldarulls que va protagonitzar durant les passades festes d'Es Castell. El PSOE el va acusar d'haver provocat diversos incidents públics, com haver increpat i llançat un got de pomada -beguda alcohòlica típica de l'illa- a un simpatitzant d'esquerres, Jordi Orell, i per això va demanar la seva dimissió.

Aínsa, que també és director insular de Medi Ambient, ja havia demanat disculpes per aquests fets i havia expressat el seu “profund pesar i penediment pel que ha passat”. Ara ha assenyalat que, després del que ha passat, ha decidit “fer un pas al costat” i renunciar a la seva acta de regidor. “Poder servir els maonesos tots aquests anys ha estat l'orgull més gran de la meva vida i vull agrair al PP i a tots els companys que he tingut al llarg d'aquests anys per confiar en mi i donar-me l'oportunitat de defensar sempre els interessos de la meva ciutat”, ha dit a través d'un comunicat.

Per la seva banda, el PP ha manifestat el seu agraïment per “la feina, la implicació i l'absoluta dedicació” en les diferents responsabilitats que ha exercit dins del PP de Maó, en demostrar una “gran categoria política” i “anteposar sempre els interessos de la ciutat per sobre de tot”.

Aínsa va començar la seva carrera en la política municipal el 2011, quan va entrar com a regidor i membre de l'equip de govern de l'exalcaldessa Águeda Reynés. Posteriorment, del 2015 al 2023, va ser regidor de l'oposició i en aquest últim mandat també va assumir la portaveu del Grup Popular al Consistori. El regidor participarà al seu darrer ple municipal aquest dimecres, on aprofitarà per acomiadar-se dels seus companys i dels treballadors municipals, i formalitzarà la seva renúncia aquest mateix dijous.

Un altre altercat entre polítics

Aquesta mateixa setmana es va tornar a produir un altre incident entre un membre del PP i del PSOE a Menorca. Els socialistes han acusat Antoni Riera, del PP de Fornells, d'agredir el regidor i número 1 del PSOE d'Es Mercadal i Fornells, Jesús Gomila, un extrem que han negat els conservadors. Els populars van desmentir “rotundament” la versió donada pel regidor socialista i van assegurar que “s'inventa una falsa agressió per amagar el que realment va passar”.

En aquest sentit, el PP va explicar a través d'un comunicat que, en finalitzar el 'jaleo', quan el 'caixer batle' estava recollint la canya, hi va haver un accident entre el públic. Va ser llavors quan Riera (PP) va instar Gomila (PSOE), que es trobava a primera fila, a apartar-se i deixar passar a la Creu Roja. “Jesús Gomila, de molt males formes, li va contestar que ell no tenia cap autoritat per demanar-li que s'apartés, i es va embrancar amb Riera”, va indicar el PP.

El PP va defensar que “en cap moment es va empènyer Jesús Gomila, tal com ell diu, i que va ser ell qui des de primera hora del matí va tenir una actitud agressiva amb alguns membres del PP”. “Al matí es va queixar amb molt males maneres a la regidora de Policia perquè no havia pogut aparcar als reservats de l'Ajuntament”, va deixar anar.

El partit va demanar al socialista que es retracti de les declaracions. En cas contrari, ha assegurat que estudiarà “prendre accions legals per calúmnies i difamacions”. Alhora, ha criticat que “si considera que va patir una agressió, hauria d'haver interposat la corresponent denúncia en lloc de trucar a la premsa per fer-se la víctima”.