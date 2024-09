Robles descarta de moment cedir residències militars a Eivissa per a altres funcionaris

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartat “ara per ara” cedir residències militars a l'illa d'Eivissa perquè les habitin altres funcionaris de l'Estat, subratllant que els membres de les Forces Armades (FFAA) “també” ho són i tenen prioritat.

Robles ha rebutjat aquesta cessió aquest dimarts al Senat, durant la sessió de control al Govern i davant la petició del senador de Sumar Juanjo Ferrer per “l'emergència d'habitage” que es viu a l'illa, que “està dificultant molt cobrir les plantilles tant de l'Administració General de l'Estat com d'altres cossos de funcionaris”.

“Ara per ara això no serà possible, perquè li vull recordar que els homes i dones de les Forces Armades també són funcionaris públics. Crec que potser s'ha oblidat vostè d'aquest petit detall”, ha emfatitzat la ministra.

Robles ha defensat que quan es tracti d'immobles que es necessiten per als homes i les dones de les Forces Armades, “sempre se'ls donarà prioritat”.

En aquest sentit, ha explicat que ara s'estan fent servir per a l'allotjament d'alguns membres que tornen de missions o que van a situacions d'emergència.

“I des d'aquest punt de vista i sense perjudici d'estar oberts a qualsevol altre tipus de diàleg i de negociació, en aquest moment i com a conseqüència de la seva dedicació al pla social de les Forces Armades, no serà possible”, ha dit.