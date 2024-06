Un sacerdot denunciat per abusar d'una dona amb discapacitat durant dècades al·lega que les relacions eren consentides

Un sacerdot mallorquí denunciat per un presumpte cas d'abusos sexuals ha reconegut aquest dijous davant d'una jutgessa que va mantenir relacions sexuals amb la víctima, però ha defensat que van ser sempre consentides i que era adulta.

L'home estava citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma per una denúncia que la víctima, una dona amb discapacitat, va presentar davant la Guàrdia Civil el 2023. Assegura que l'home la va violar de manera continuada a al llarg de dècades des de la joventut. Al costat del sacerdot diocesà ha denunciat dos jesuïtes.

Els fets que s'atribueixen al primer haurien passat entre el 1994 i el 2020, des que la víctima tenia 24 anys i l'home, 50. Segons han informat fonts properes al cas, l'investigat s'ha mantingut en tot moment en la seva versió: que van mantenir relacions sent la denunciant plenament adulta i, de fet, per iniciativa d'ella, ha sostingut.

L'investigat, d'edat avançada i amb evidents problemes de mobilitat, ha arribat al Jutjat acompanyat del seu advocat i ha declinat fer declaracions a la premsa.

Per part seva, el lletrat de la víctima ha destacat abans d'entrar que un procediment eclesiàstic que precedeix la via judicial va ser favorable a la seva representada, i que el Bisbat en el seu moment va admetre “l'extrema gravetat dels fets” i “el dolor físic i psíquic” causat a la denunciant.

“Ara ens presentem davant del tribunal de l'Estat per acusar per un delicte d'abusos sexuals continuats amb abús de superioritat per la seva condició de religiós i per haver-se aprofitat de la seva discapacitat”, ha declarat el lletrat.

La denunciant vol trucar a declarar el Bisbe

La dona va presentar aquesta denúncia davant de la jurisdicció estatal després d'un procés eclesiàstic contra aquest religiós, pel qual va ser apartat per part del Bisbat.

En aquest sentit, l'advocat de la denunciant ha demanat que es cridi a declarar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i el vicari episcopal Nadal Bernat, perquè informin sobre el procés dins de l'Església. L'acusació pretén que també aportin una sentència d'aquell procés que després va ser revocada, i per la qual inicialment s'hauria acordat l'expulsió del sacerdoci.

El tribunal eclesiàstic va declarar provades les relacions sexuals amb la víctima però no que passessin quan aquesta era menor d'edat o prevalent-se l'acusat de la seva discapacitat. El procediment sí que va reconèixer que les “conductes impròpies” del sacerdot havien “causat dany físic i psíquic a la víctima”, segons expressava el Bisbat en un comunicat.

La sanció final li va imposar “una vida apartada de retir, oració i penitència” amb prohibició de celebrar missa en públic. El Bisbat de Mallorca va expressar la seva “rotunda condemna” i la seva voluntat de cooperar amb les autoritats judicials en comunicar el càstig.

La denúncia de la dona també es dirigeix contra dos jesuïtes, que estan citats a declarar la setmana que ve. Els atribueix violacions continuades que haurien tingut lloc a diferents punts de Palma, inclòs el Col·legi Montesión.

L'acusació també ha sol·licitat que declari la denunciant i ampliar les diligències sis mesos més.