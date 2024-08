Sineu ajuda els veïns a presentar al·legacions a la macrogranja de gallines a la finca de Son Vanrell

L'Ajuntament de Sineu (Mallorca) està ajudant i orientant els veïns perquè puguin presentar al·legacions al projecte de macrogranja avícola que es pretén instal·lar al terme municipal, a la finca de Son Vanrell.

El projecte d'instal·lació d'aquesta infraestructura està ara en procés d'informació pública a la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat fins al 30 d'agost que ve i contempla la posada en marxa d'una macrogranja per a unes 750.000 gallines ponedores, que produirien uns 156 milions d'ous cada any.

Organitzacions ecologistes i veïns ja han alertat dels perjudicis de la instal·lació d'aquesta macrogranja, especialment pel que fa a l'impacte sobre els recursos hídrics i la contaminació per nitrats.

En declaracions a Europa Press, l'alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, ha reiterat la seva oposició al projecte, insistint en els danys socials i ambientals que la construcció d'aquesta gran instal·lació suposaria per al municipi. “És un projecte que no volem ni per a Sineu ni per a cap municipi”, ha assenyalat.

Mulet ha admès la complexitat tècnica que suposa per a un petit ajuntament com el de Sineu així com per als seus veïns plantejar l'oposició al projecte.

Per això, el Consistori, que ja va aprovar una moció contra la macrogranja, ha contractat dos enginyers agrònoms perquè estudiïn el projecte i orientin els tècnics municipals a l'hora de redactar i presentar les al·legacions.

El mateix passa amb els veïns del municipi, que també estan rebent ajuda i directrius per poder completar i registrar les al·legacions. El primer edil de Sineu ha destacat la resposta dels veïns per deixar constància de la seva oposició a la macrogranja.

Per part seva, l'associació animalista Satya ha mostrat la seva oposició al projecte recollint allò que pensen dels veïns del municipi i alertant especialment de l'impacte ambiental i l'elevat consum de recursos.

S'estima que la macrogranja requerirà fins a 61.016 metres cúbics d'aigua anualment, equivalent a gairebé 25 piscines olímpiques. L'entitat ha insistit que aquesta demanda tensarà encara més la precària situació de recursos hídrics de la regió.

Una campanya de rebuig a la macrogranja a la plataforma Change.org ja ha recollit més de 1.500 firmes.