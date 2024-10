La tramitació del tren de Llucmajor arrencarà aquest mes amb una previsió de més de 7 milions de viatgers

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciat aquest dimarts l'inici imminent de la tramitació del projecte de tren Palma-Llucmajor, amb una previsió de viatgers de set milions de viatgers quan estigui operatiu.

A la part del discurs durant el Debat de Política General dedicat a la mobilitat, la líder de l'Executiu autonòmic ha assenyalat que el Govern té sobre la taula altres projectes ferroviaris com el tren a Alcúdia i el tren a Artà i Capdepera sobre els que ja hi ha estudis i anàlisi. Prohens ha insistit, també en matèria de mobilitat, que continuarà reclamant al Govern central el conveni de carreteres “desaparegut per la lletra petita del factor d'insularitat”.

Sobre això, el PSIB, en roda de premsa posterior, ha recriminat que Prohens “ha recuperat de manera clara anuncis del Govern de Francina Armengol” durant el seu discurs. “Almenys que digui d'on vénen”, ha dit el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, afegint que “seria més ètic” no “ometre” aquesta qüestió. Segons ha criticat, el discurs de Prohens ha estat “previsible i continuista” i “no ha aportat cap novetat”.

“La meitat del que ha assenyalat són projectes d'Armengol”, ha assegurat Negueruela, qüestionat que la presidenta s'hagi referit al tren de Llucmajor i no al de Campos que, segons el PSIB, és el nom complet. En aquest sentit, ha assenyalat que l'anunci està inclòs al pla director sectorial de mobilitat aprovat per l'anterior Executiu.

Durant la seva intervenció al debat, Prohens ha anunciat que mentre se segueixen reclamant recursos a Madrid, l'Executiu autonòmic avançarà als consells insulars els fons per a l'execució de projectes imprescindibles per a la millora de la xarxa viària, com el primer tram del segon cinturó de Palma, General de Menorca o reforma de l'E-10 a Eivissa.

D'altra banda, ha anunciat que les properes setmanes s'aprovarà una modificació de les concessions dels autobusos del TIB per al període 2024-2030, amb un augment del pressupost en 150 milions d'euros per incorporar 27 nous vehicles i un augment del 50 % dels quilòmetres de servei per ampliar horaris i freqüències i establir noves línies.

La presidenta del Govern també ha anunciat, entre altres mesures, que els propietaris que se sumin al programa 'Lloguer Segur' cobraran anticipadament les rendes als preus que fixarà l'Executiu autonòmic i que els interessats a accedir a un d'aquests habitatges en règim de lloguer hauran d'acreditar cinc anys de residència.

D'altra banda, també ha anunciat que el proper mes de febrer el Govern aprovarà un decret llei de mesures urgents contra la congestió turística amb mesures que comptin amb el consens de la Mesa del Pacte per la Sostenibilitat. La líder del Govern ha reivindicat la creació de la Taula del Pacte per la Sostenibilitat per assolir un gran acord per a la transformació del model turístic, tot i que ha admès la necessitat de prendre mesures abans de la temporada turística.

“Falta d'autocrítica”

Des de Més per Mallorca, el seu portaveu, Lluís Apesteguia, ha considerat que en el discurs de la presidenta del Govern no hi ha hagut “concreció” a les mesures anunciades i s'ha mostrat “preocupat” per la “falta d'autocrítica”, recriminant que la líder de l'Executiu ha mostrat “un excés d'autosatisfacció”.

A més, per a Apesteguia, durant el discurs Prohens “no ha concretat res” en relació amb el problema de l'habitatge o la massificació turística. En aquesta línia, ha dit que la presidenta ha anunciat un decret de mesures urgents contra la congestió turística però “sense cap concreció”.

Entre altres qüestions, ha trobat a faltar durant el discurs una menció a la promoció de l'ús social del català. “La promoció de la llengua pròpia ha estat el gran absent del discurs de la presidenta com si no tingués l'obligació estatutària de preveure com assegura la recuperació de l'ús social de la llengua”, ha afegit l'ecosobiranista.

D'altra banda, interrogat per si la seva formació està disposada a negociar per arribar a acords als pressupostos, Apesteguia ha reiterat que es mostren “capaços” de dialogar amb partits diferents i d'arribar a acords. Tot i això, ha criticat que no han rebut cap missatge o trucada del vicepresident del Govern, Antoni Costa, en aquest sentit però que s'ha anunciat que pròximament s'aprovarà el sostre de despesa.