Tres detinguts per sotmetre estrangers a jornades laborals de 14 hores sense cobrar a un hotel de Mallorca

Agents de la Policia Nacional han detingut tres persones, dos homes i una dona d'entre 30 i 46 anys, que s'encarregaven de controlar els treballadors d'un hotel al Llevant de Mallorca, on obligaven els empleats de procedència estrangera a fer jornades laborals de 14 hores, en la majoria dels casos sense cobrar. Se'ls imputen delictes de tràfic d'éssers humans per a l'explotació laboral, contra els drets dels treballadors i pertinença a grup criminal.

La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres ha donat per finalitzada una operació policial les indagacions de la qual es van iniciar en rebre els agents informació que en aquesta empresa es poguessin trobar empleats estrangers treballant en situació irregular.

Per aquest motiu, efectius de la Ucrif de la Policia Nacional es van desplaçar al lloc i van realitzar una inspecció en aquest hotel, on van identificar tres treballadors. Només un figurava donat d'alta a la Seguretat Social. Després d'això, van ser citats per prendre'ls declaració.

Els policies van poder arribar a la conclusió que l'activitat presumptament delictiva d'aquestes persones afectava únicament el col·lectiu de treballadors estrangers, arribant a un règim de quasi esclavitud.

Segons les manifestacions rebudes, les víctimes eren obligades a realitzar jornades laborals de 14 hores diàries, la majoria sense rebre cap prestació econòmica per treballar. Els treballadors realitzaven funcions en uns casos de cambrers, en altres de neteja o fent massatges, si bé la majoria no tenien cap tipus de contracte laboral, la qual cosa significava que en finalitzar la temporada no percebrien cap tipus de liquidació corresponent al temps treballat, ni vacances ni hores extres.

Les víctimes, atenent les diferents situacions econòmiques i personals amb càrregues familiars i en no tenir mitjans de subsistència, es veien obligats a acceptar les condicions laborals imposades per l'encarregat i captador.

Per aquests motius, els agents van procedir a la detenció de les tres persones encarregades de controlar els treballadors víctimes dels fets com a presumptes autores d'un delicte de tracta d'éssers humans per a l'explotació laboral, contra els drets dels treballadors i pertinença a grup criminal.