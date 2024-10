El conseller d'Habitatge i el batle de Marratxí entreguen les claus de 12 noves habitatges de protecció pública (HPP) a Sa Cabana

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern Balear, José Luis Mateo, juntament amb el batle de Marratxí, Jaume Llompart, el gerent de l’IBAVI, Roberto María Cayuela, i el regidor d’Economia i Educació, Xisco Ferrà, han entregat avui les claus de 12 noves habitatges de protecció pública (HPP) al carrer Juli Ramis de Sa Cabana. Aquests habitatges, construïts per l’IBAVI en un solar cedit per l’Ajuntament de Marratxí, formen part d’un projecte que inclou un total de 34 habitatges, dels quals 22 ja es varen entregar el mes de juliol passat.

Durant l’acte, es va destacar que en el procés d’adjudicació s’ha prioritzat els residents del municipi, basant-se en l’acord firmat entre l’Ajuntament i l’IBAVI. Aquesta mesura té com a objectiu donar resposta a la creixent demanda d’habitatges assequibles a Marratxí.

El batle del municipi, Jaume Llompart, va celebrar l’èxit d’aquesta segona fase del projecte i va reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb l’expansió de l’habitatge públic: “Aquesta és una reivindicació que feim des del principi de la legislatura, que els habitatges de protecció pública s’adjudiquin als residents de Marratxí. Ara veiem que altres ajuntaments han seguit l’exemple perquè els seus veïns no hagin de marxar i puguin desenvolupar el seu projecte de vida al seu municipi”.

Llompart també va afirmar: “Continuarem treballant en aquesta línia, cedint més espais i desenvolupant altres projectes similars per oferir més oportunitats habitacionals als residents locals”. El batle va anunciar que l’Ajuntament farà noves cessions de solars a l’IBAVI per a futurs projectes. Un d’aquests projectes contempla la construcció de fins a 60 habitatges en un solar municipal al carrer Mariano Gómez Ulla, a Sa Cabana, on ja existeixen habitatges de protecció pública obsolets, i un altre està situat a la zona d’Es Figueral. Aquests projectes podran destinar-se tant al lloguer com a la venda, segons les necessitats dels veïns.

Per la seva part, el conseller José Luis Mateo va destacar la importància d’aquest projecte per garantir l’accés a un habitatge digne: “La prioritat per als residents locals és clau en la política d’habitatge públic que estam desenvolupant. En els nous convenis que estam firmant amb diferents ajuntaments, són els propis consistoris els que exigeixen que siguin els veïns del municipi els primers a beneficiar-se’n”. Mateo també va subratllar la necessitat d’establir col·laboracions entre administracions per abordar la crisi de l’habitatge a les Balears: “És imprescindible el suport i la cooperació entre ajuntaments i el Govern per construir més habitatges públics i, alhora, garantir que els residents locals tinguin accés prioritari”.

Detalls de la promoció

La segona fase d’aquesta promoció de Sa Cabana inclou 12 habitatges, un d’ells adaptat per a persones amb discapacitat, amb un pressupost total d’1.139.758,91 euros (IVA exclòs). Els habitatges estan destinats al lloguer i tenen preus que oscil·len entre els 289,79 euros i els 441,29 euros mensuals, incloent-hi les despeses de comunitat i assegurança. En cap cas, els inquilins destinaran més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, una política que garanteix l’accessibilitat dels habitatges per a les famílies amb ingressos mitjans i baixos.

Els habitatges entregats avui formen part d’un projecte global de 34 habitatges de protecció pública desenvolupat a Marratxí. Els 22 primers es varen entregar el juliol de 2024 i també es van adjudicar amb prioritat per als residents empadronats al municipi. L’edifici de la promoció, situat al carrer Juli Ramis, es distribueix en planta baixa i primera planta, amb un disseny que permet la doble orientació dels habitatges, optimitzant la ventilació i l’aprofitament de la llum natural.

L’objectiu d’aquestes promocions és donar resposta a la creixent demanda d’habitatge a Marratxí. Amb aquesta entrega, el Govern Balear, a través de l’IBAVI, i l’Ajuntament de Marratxí continuen col·laborant en la seva estratègia de creació d’habitatge públic assequible, una necessitat cada cop més urgent tant a Marratxí com a la resta de la comunitat autònoma.