Els usuaris de l'EMT Palma valoren amb un 8,1 sobre deu el servei de l'empresa municipal de transport

Els usuaris de l’Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) han valorat amb un 8,1 sobre 10 el servei de l’empresa municipal de transports de Palma.

A través de prop de 900 enquestes anònimes i de l'anomenat “client misteriós” realitzades a peu de carrer entre els mesos d'octubre i desembre del 2023, els usuaris han valorat i respost a un total de 14 paràmetres, com ara la neteja dels vehicles i parades, confort, il·luminació, la puntualitat i freqüència dels autobusos i l'amabilitat i la informació que proporcionen els conductors, entre d'altres.

A la gran majoria dels aspectes valorats, els usuaris enquestats van atorgar a l'EMT Palma una valoració de notable o excel·lent. Destaca, com a servei més ben valorat, l'oficina d'atenció al client, que obté un 9,4 sobre 10. També obté molt bona puntuació la informació que proporcionen els conductors i conductores mateixos, amb un 9,1.

Les persones usuàries valoren també positivament el confort i la seguretat dels autobusos (8,8), l'amabilitat dels treballadors de l'EMT (8,5), la neteja dels vehicles (8,5) i la il·luminació en parades (8 ,3). La llista segueix amb un 7,9 per a la neteja i informació a les parades.

La puntualitat dels autobusos rep una valoració de 7,5, mentre que la disponibilitat de seients, que és rellevant sobretot en trajectes llargs o per a usuaris més grans, obté un 7,2.

Valoració molt positiva de les línies

Per línies, les enquestes donen una valoració molt positiva (de 8 o superior) a l'A1 (Aeroport-Palma Centre), A2 (Aeroport-s'Arenal), CC (Circular Centre Ciutat), L4 (Ses Illetes-Plaça Columnes) , L5 (Es Rafal Nou-Plaça del Progrés), L7 (Són Gotleu-Són Serra-La Vileta/Són Vida), L8 (Són Roca-Sindicat), L10 (Són Castelló-Sindicat), L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau), L18 (Son Riera-Sindicat), L20 (Portopí-Son Espases), L23 (s'Arenal | Parc Aquàtic - Plaça Espanya), L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L25 (s'Arenal-Plaça de la Reina/Catedral), L34 (Són Espases-Aeroport), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral), L39 (Són Espases-Palau de Congressos), L46 (La Bonanova-Gènova-Sindicat) i L47 (Gènova-La Bonanova-Sindicat).

Client misteriós

D'altra banda, les observacions del “client misteriós” realitzades a autobusos, parades, oficines i xarxes socials de l'empresa han donat dades positives, superant el 9 sobre 10 en gairebé la totalitat dels ítems valorats, que en aquest cas inclou alguns paràmetres addicionals, com ara el confort de pujada o baixada, la validació de la targeta o títol de viatge, o la resposta del conductor/a a una petició de parada.

Les observacions de client misteriós apunten, però, la necessitat de millorar algunes qüestions com ara la informació mostrada per la pantalla dins de l'autobús i el volum de l'altaveu d'informació de propera parada dins del vehicle. Des de l'EMT apunten que ja s'està treballant per millorar aquests sistemes d'informació dins dels vehicles.

Finalment, els clients han apuntat també la necessitat de millorar les nanses de seguretat que pengen de les barres superiors dels autobusos. En aquest sentit l'EMT posarà en marxa una campanya per instal·lar-ne més i reparar les que estan deteriorades.

L´EMT Palma realitza aquesta campanya d´enquestes i client misteriós cada any a través d´una empresa consultora externa, seguint els requisits del reglament de qualitat en el transport UNE 13816, que és posteriorment auditada per AENOR.

En paraules del regidor Toni Deudero “amb aquestes dades surt a la llum l'enorme esforç de gestió realitzat perquè el servei, que estava massificat, hagi pogut absorbir un increment de passatgers de fins a un 40% addicional, per estar bonificat al 100% el 2023 I no només s'ha absorbit aquest augment, sinó que a més es percep una clara millora en la qualitat del servei prestat. Agraïm l'esforç de tot el personal d'EMT, sense l'ajut del qual això seria impossible”.

Millora de línies i freqüència de l'EMT

Al fil de l'enquesta i continuant amb el procés de millora tant de les línies com de freqüències, l'EMT ha activat aquest mes diverses línies els dies feiners, amb increment de freqüències i sortides addicionals. A més, també ha modificat els horaris d´algunes sortides.

En aquest sentit, l'EMT ha activat les línies L5 (Es Rafal Nou – Plaça Progrés) i L8 (Son Roca – Sindicat) que augmenten la freqüència, passant a donar servei cada 6/8 minuts. També la L25 (S'Arenal-Plaça de la Reina/Catedral) que millora freqüència i passa cada 10/11 minut.