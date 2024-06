HOTECMA presenta el primer programa de FP Dual en Circularidad para el sector hotelero en España

El presidente de Fundación ASIMA, Francisco Martorell Esteban; junto con la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera y el director general de Biolinea, Pau Crespí, han presentado esta mañana los nuevos cursos de HOTECMA, FP Dual Circularidad y FP Dual Sanidad Ambiental, para el próximo curso académico 2024-2025.

El presidente de ASIMA ha sido el encargado de dar la bienvenida y en su intervención ha recordado en primer lugar que HOTECMA lleva siete años de andadura y la apuesta clara de la escuela por la formación. “En la vertiente de la FP Dual, el objetivo de HOTECMA es seguir formando a jóvenes en situación de desempleo para que tengan una oportunidad formativa y laboral”.

Martorell ha manifestado la preocupación que hay en todos los sectores ante el gran problema de la falta de personal cualificado. “Se necesita una apuesta clara por la formación y la educación. Se están viendo muchas dificultades, tal y como nos lo trasladan empresarios de diferentes sectores. Por eso, como presidente de ASIMA creo tanto en preparar a gente cualificada, para que pueda aportar la mano de obra a los empresarios que lo necesitan”.

A continuación, la presidenta de la FEHM, ha comenzado diciendo que “el mejor mantenimiento es que no se nota, el que no se percibe. Pero para lograr ese confort tan ligado a la innovación, se requiere de un paso más, por eso hoy HOTECMA da un paso de gigante, con la primera formación de FP Dual en circularidad”. Desde el sector hotelero, ha dicho, “no podemos estar más de acuerdo, somos el primer sector en impulsar un FP Dual de estas características, lo que demuestra que pasamos de las palabras a los hechos y una vez más lo hacemos de la mano de la Fundación Impulsa de la que la FEHM es miembro fundador de su patronato y a la que agradecemos que haya colaborado con HOTECMA en este proyecto”. “Precisamos seguir dotando a nuestros equipos de formación en circularidad, y no solo porque la normativa contemple planes de circularidad para los hoteles, sino porque consideramos que es una vía de progreso, un modelo de gestión con una visión completa y global basada en la eficiencia y con el foco puesto en el bienestar de la comunidad local. La circularidad no es otra cosa que hacer las cosas bien y para ella hay que estar capacitado y no dejarse llevar por la presión y actuar por impulsos o sensaciones”.

Por su parte, Pau Crespí, ha expresado “estar muy orgullosos de poder seguir dando respuesta a las necesidades formativas del sector hotelero. Más allá de las formaciones regladas que existían, hemos creado un nuevo recorrido formativo que dará lugar a perfiles de trabajadores esenciales para aterrizar los planes de circularidad en el sector. Esta iniciativa no solo mejora las perspectivas laborales de los jóvenes, sino que también fortalece la sostenibilidad y competitividad del sector hotelero en Baleares.”

El acto ha sido clausurado por el conseller de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, quien ha destacado la apuesta de la administración por seguir impulsando la mejora de la competitividad y tenemos que facilitar para que los centros de formación puedan avanzar en estos temas. “Desde el Soib estamos buscando facilitar no solo la gestión administrativa sino poder dar respuesta a lo que el realmente el sector privado necesita y hoy se pone de manifiesto que es bueno que, en Baleares, un centro de formación como HOTECMA, ponga en valor y apueste en la formación de la circularidad del sector turístico y hotelero”.

También han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà y la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Contenido de los cursos

El programa de Formación Profesional Dual en Circularidad en el sector hotelero en España es innovador y diseñado para capacitar a jóvenes en la implementación y supervisión de planes de economía circular, abordando una brecha significativa en la formación profesional existente.

El FP Dual en Circularidad surge en un contexto donde la sostenibilidad y la economía circular son esenciales para la evolución del sector hotelero, especialmente en las Islas Baleares, una región pionera en prácticas sostenibles. Con este nuevo programa, HOTECMA se posiciona como líder en la creación de perfiles formativos que no solo cumplen con las demandas actuales del mercado, sino que también anticipan futuras necesidades en sostenibilidad y gestión hotelera. El contenido del programa formativo ha sido elaborado con la colaboración de la Fundación Impulsa y está alineado con la visión del sector hotelero.

El programa se estructura en varias fases: Difusión y captación de estudiantes y empresas participantes, formación teórica en economía circular, prácticas en empresas del sector, evaluación final y graduación.

Esta combinación de teoría y práctica asegura que los estudiantes adquieran competencias directamente aplicables en el entorno laboral, facilitando su inserción en el mercado laboral y mejorando su empleabilidad.

Este proyecto marca un hito en la formación profesional en España, proporcionando una solución integral a las demandas de sostenibilidad del sector hotelero y contribuyendo al desarrollo de una economía circular más robusta y eficaz.

Además, también se ha presentado un FP Dual en Sanidad Ambiental, dirigido a empresas del sector del control de plagas y prevención de legionella.