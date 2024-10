Müller hace que la isla de Mallorca sea más sostenible junto con MBRC the ocean y beefuture

Aguas cristalinas y playas de arena totalmente limpias: asÌ es como muchos imaginan la naturaleza de Mallorca. Para asegurarse de que este paraÌso se conserve para los mallorquines, Müller está colaborando con socios como MBRC the ocean y beefuture, trabajando directamente en Mallorca. Un fuerte vínculo con la isla: la primera tienda de Müller en España se inauguró en Mallorca en 1993, y desde entonces han abierto catorce más. Además, el famoso vino y el aceite de oliva Müller se producen en los soleados campos de la isla. Mallorca ha estado cerca del corazón de la empresa minorista durante más de 30 años y están encantados de poder retribuir a la comunidad local con su compromiso.

Playas limpias con MBRC the ocean

Cada año, en Mallorca, se generan alrededor de 500.000 toneladas de residuos a lo largo de sus 550 kilómetros de costa. Esto representa un gran desafío para la gestión de residuos en la isla. Para abordar este problema, Müller y su colaborador MBRC the ocean, un socio oficial de la ONU DESA, dieron inicio a una importante campaña de limpieza de playas en Mallorca el 7 de junio de 2024, en la Playa Ciudad Jardín.

Con el objetivo de preservar las playas de esta querida isla para las futuras generaciones, Müller trabaja junto a MBRC the ocean para reciclar in situ los residuos que se recogen. Cada dos semanas, se organiza una limpieza en Mallorca en la que participan residentes, estudiantes, turistas y empleados de Müller. La meta es fomentar un mayor sentido de responsabilidad y conciencia sobre el problema de los residuos plásticos, una misión que MBRC the ocean también lleva a las escuelas locales como parte de sus actividades. En los próximos meses, junto con Müller, se llevaron a cabo más limpiezas en diversas playas de Mallorca.

La colaboración entre Müller y MBRC the ocean ya ha dado sus frutos en otros paÌses. Por ejemplo, juntos han establecido sus propios centros de limpieza en Croacia y Malta con fabulosos resultados. Hasta ahora, gracias a esta cooperación, se han recogido más de 90,000 kg de basura de las playas.

Protegiendo a las abejas con beefuture

No solo las playas de aguas cristalinas son importantes para Müller. La empresa se compromete a cuidar la naturaleza también en tierra. En colaboración con beefuture, se ha dado un nuevo hogar a las abejas. A solo unos kilómetros del centro de Artà, en el este de Mallorca, se han instalado veinte colmenas que albergan a más de un millón de abejas. Estas abejas jugaron un papel crucial en la biodiversidad de la isla, ya que se encargaron de polinizar, lo que a su vez ayudar· a asegurar las cosechas. Beefuture se encarga del cuidado profesional de las abejas, gestionando todo lo relacionado con su bienestar, desde el registro oficial hasta la adecuada invernación. Hasta ahora, Müller y beefuture han proporcionado un nuevo hogar a más de 9 millones de abejas en más de 150 colmenares en varios paÌses europeos, contribuyendo asÌ al cuidado del medio ambiente.