Palma acollirà per primera vegada el 14è Campus RF5 del 5 al 12 de juliol

La pista de Son Moix ha acollit avui la presentació del Campus RF5, que es durà a terme per primera vegada a Palma del 5 al 12 de juliol al Palau Municipal d’Esports Son Moix.

El capità de la selecció espanyola de bàsquet, Rudy Fernández, ha agraït a l’Ajuntament de Palma i a l’IME confiança per a la celebració del campus que enguany aconsegueix 14 edicions. El jugador també ha destacat que “es un plaer tornar a una pista de la que tinc tan bons records, aquí és on el nostre pare ens va inculcar a ser els jugadors que som avui”

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha agraït a Rudy i a Marta Fernández la feina que han desenvolupat promovent la pràctica activa de l’esport des d’una edat primerenca “contribuint a inculcar valors fonamentals en els nostres joves” i ha destacat la importància “per a Palma i els palmesans d’aquesta fita esportiva a Son Moix que encaixa a la perfecció amb el nostre full de ruta pel que fa a la promoció i pràctica de l’esport”, ha dit.

Per la seva banda, el director general d'Esports, David Salom, ha celebrat que la 14a edició del projecte es dugui a terme a Ciutat i ha assenyalat que serà “una oportunitat única per a 240 infants de 10 a 18 anys, que treballaran durant tota una setmana al costat de Rudy Fernández i dels seus referents”.

El projecte, que va nèixer el 2010, compta amb un staff format per més de 40 grans professionals i dirigit per Marta Fernández, exjugadora professional amb una àmplia trajectòria a la Lliga Femenina, la WNBA o la selecció espanyola, Alberto Miranda, tècnic ajudant d'Unicaja Málaga i Lucas Pérez, tècnic ajudant de UCAM Múrcia.

Formació tàctica, tècnica, nutricional, preparació física, activitats d'entreteniment, visites especials de jugadora/es de LFendesa i Lliga Endesa, i molta diversió completen aquesta opció per als més petits i també per als més grans.

El projecte comptarà aquest any, per primera vegada, amb el suport de l'Ajuntament de Palma, pilar fonamental, juntament amb els patrocinadors, que fan possible que aquest campus segueixi creixent any rere any, i s'hagi convertit en un referent a nivell nacional.

Web oficial https://www.campusrudyfernandez.com/