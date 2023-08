El alcalde de Palma asegura que los buses de hidrógeno no pueden usarse al carecer de combustible disponible

Los cinco buses de la EMT adquiridos por el antiguo Govern e impulsados con hidrógeno verde no pueden salir de la cochera porque en Balears no se les puede suministra el combustible necesario para que operen con normalidad. Así lo ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, este jueves en una rueda de prensa en la que también ha lamentado el estado del servicio de autobuses cuando llegaron al poder, el cual ha definido como un “caos”.

Así, ante la tesitura de qué hacer con estos autobuses los cuales no pueden usarse por falta de combustible, Martínez declara “en estos momentos no hay solución” para los cinco autobuses, pues ha descartado su venta ya que espera encontrar una forma de incorporarlos al servicio. Sobre esto, ha destacado que traer hidrógeno de fuera de las Islas no es una opción viable, pues estos vehículos solo pueden operar con una presión de 350 bares, y por “motivos de seguridad” solo pueden transportarse en 200 bares. Si se trajera el hidrógeno con estas condiciones, Martínez asegura que la operatividad de los buses durará “apenas una hora”.

El alcalde de Palma también ha aprovechado la oportunidad para criticar al anterior Govern por las “malas condiciones” que se encontraron al tomar cargo de la EMT, pues, según el popular, la cantidad de buses averiados ascendía hasta ochenta al día. “Frente a su oscurantismo, nosotros explicamos las cosas como son, porque nos han dejado una EMT que es un caos”, ha asegurado Martínez. Igualmente, también ha declarado que se encontraron “cuatro minibuses parados desde hacía ocho meses en cocheras”, que “ya se han puesto en circulación a prestar servicio”.

La planta de Lloseta: proveedor de hidrógeno para los buses

Según lo que había previsto, la planta de Lloseta debía de proveer a los cinco buses del hidrógeno necesario para ponerlos en funcionamiento. Sin embargo, todavía no han logrado ponerse en funcionamiento debido a un fallo de diseño que impide su puesta en marcha, por lo que los autobuses se quedaron sin fuente de energía para funcionar.

En esta línea, desde Cort han ratificado las declaraciones que la presidenta del Govern, Marga Prohens, hizo este miércoles sobre la planta de hidrógeno de Lloseta, diciendo que el anterior Ejecutivo autonómico y equipo de gobierno en Palma “sabían perfectamente que no había hidrógeno en la isla para cargar los cinco autobuses” que, además, “han costado cinco millones de euros”.

El PSIB responde a la polémica

El PSIB de Palma se ha mostrado “sorprendido” por las críticas del alcalde, Jaime Martínez, sobre los buses de hidrógeno verde inactivos de la EMT, ya que, según han afirmado los socialistas, “los buses prestaban servicio con el suministro que llegaba a Mallorca y que, sorprendentemente, ha dejado de llegar por orden del nuevo” equipo de gobierno.

En un comunicado, los socialistas de Palma han defendido este jueves que la EMT es uno de los principales socios del proyecto Green Hysland, que pretende la creación de un ecosistema de hidrógeno, “convirtiendo así a la isla en el primer hub de hidrógeno verde del suroeste de Europa”. En esta línea, han considerado que era “una oportunidad” que la empresa municipal “no podía dejar pasar”, a fin de apostar por vehículos de cero emisiones, “convirtiendo a Palma en la segunda ciudad, después de Barcelona, que lidera la apuesta hacia este nuevo combustible”.

“Desde la llegada de los nuevos vehículos y con los socialistas al frente del Ayuntamiento, los buses han prestado servicio a la ciudadanía con el suministro de hidrógeno que llegaba a Mallorca semanalmente en plataformas hasta que arrancara la generación de hidrógeno en Lloseta y que, sorprendentemente, han dejado de llegar por orden del nuevo gobierno de Martínez”, han criticado desde el PSIB de Palma.

En este punto, han defendido que las plataformas de hidrógeno son “una solución provisional, a la espera de resolver los problemas técnicos que ha sufrido la fábrica de Lloseta, y que es una cuestión ajena al Ayuntamiento, que debería seguir promoviendo la investigación científica en materia de nuevos combustibles, que es uno de los objetivos de este ambicioso proyecto”.