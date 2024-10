Los letrados del Parlament balear censuran a Le Senne por expulsar a las diputadas que llevaban camisetas con la foto de víctimas del franquismo

El letrado mayor del Parlament balear ha desaprobado el hecho de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), expulsase en el pleno de este martes a la vicepresidenta segunda y la secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, quienes portaban camisetas con el retrato de Aurora Picornell, popularmente conocida como 'La Pasionaria de Mallorca', y otras dos republicanas asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937. Tal como ha señalado, la decisión de Le Senne no correspondía dado que no hay un artículo concreto en el reglamento que establezca que los miembros de la Mesa no deban llevar prendas con imágenes de este tipo.

Durante la Junta de Portavoces celebrada este miércoles, el jurista ha trasladado el malestar del cuerpo de letrados por no haber podido indicar durante el pleno cómo proceder en estos casos, tal como han explicado los representantes de los grupos políticos que han participado en la reunión.

En el receso que ordenó Le Senne durante la sesión plenaria para deliberar con los portavoces de grupo -y tras el cual el pleno se reanudó sin que las diputadas socialistas se hubieran cambiado la prenda objeto de controversia-, todos ellos, excepto la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, solicitaron convocar al letrado mayor, una petición a la que Le Senne se negó.

Tal como ha explicado el PSIB-PSOE, el letrado ha indicado que la petición de Cañadas, quien alzó la voz para protestar por el hecho de que las socialistas portaran las camisetas con las imágenes de Picornell y las demás fusiladas, no estuvo bien formulada, dado que no alegó qué artículo del reglamento se estaba infringiendo.

Sobre esta cuestión, Garrido ha asegurado que el letrado que estaba presente en el pleno informó de ello a Le Senne, remarcando que no citar el artículo que se infringe provoca que la expulsión no sea precedente. Por su parte, Cañadas ha señalado que el letrado mayor “ha dejado muy claro” que no existe ningún artículo que se hubiera podido citar porque no se encuentra regulado. Asimismo, ha indicado que los letrados han expuesto que es una costumbre de la Mesa mantener la neutralidad, el decoro y la imparcialidad.

De igual forma, la portavoz de Vox ha considerado que la versión del letrado es “interpretable y no vinculante” y ha recordado que el partido tiene sus propios juristas.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha apuntado que su formación comparte “todo lo que ha dicho” el jefe de los servicios jurídicos del Parlament al considerar que el letrado debería haber opinado durante el pleno, que es costumbre que la Mesa mantenga la neutralidad y que la sanción no correspondía porque no hay artículo que así lo establezca.

Cabe recordar que el episodio se produjo cuando iba a comenzar a debatirse la enmienda a la totalidad de los grupos de izquierdas a la derogación de la Ley balear de memoria democrática, cuya supresión ha promovido Vox, y cuatro meses después de que Le Senne rompiese el mismo retrato de las más conocidas como 'rojas del Molinar', cuya fotografía exhibía Garrido en la tapa de su ordenador. El máximo representante de la Cámara instó a las dos socialistas a que sustituyeran sus prendas con el objetivo de salvaguardar la neutralidad de la Mesa o bien que ocuparan sus escaños en el hemiciclo si preferían continuar llevándolas.

Sin embargo, ante la persistencia de ambas por continuar portando la camiseta, en medio de un clima de máxima tensión y tras tres llamadas reglamentarias al orden, el presidente ordenó finalmente su expulsión.