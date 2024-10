Els lletrats del Parlament balear censuren Le Senne per expulsar les diputades que portaven samarretes amb la foto de víctimes del franquisme

El lletrat major del Parlament balear ha desaprovat el fet que el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), expulsés aquest dimarts la vicepresidenta segona i la secretària segona de la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, respectivament, qui portaven samarretes amb el retrat d'Aurora Picornell, popularment coneguda com 'La Pasionaria de Mallorca', i dues republicanes més assassinades pel franquisme la nit de reis de 1937. Tal com ha assenyalat, la decisió de Le Senne no corresponia atès que no hi ha un article concret en el reglament que estableixi que els membres de la Mesa no hagin de portar peces de roba amb imatges d'aquest tipus.

Durant la Junta de Portaveus celebrada aquest dimecres, el jurista ha traslladat el malestar del cos de lletrats per no haver pogut indicar durant el ple com procedir en aquests casos, tal com han explicat els representants dels grups polítics que han participat en la reunió.

En el recés que va ordenar Le Senne durant la sessió plenària per deliberar amb els portaveus de grup -i després del qual el ple es va reprendre sense que les diputades socialistes s'haguessin canviat la peça objecte de controvèrsia-, excepte la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, van sol·licitar convocar el lletrat major, una petició a la qual Le Senne es va negar.

Tal com ha explicat el PSIB-PSOE, el lletrat ha indicat que la petició de Cañadas, que va alçar la veu per protestar pel fet que les socialistes portessin les samarretes amb les imatges de Picornell i les altres afusellades, no va estar ben formulada, atès que no va al·legar quin article del reglament s'estava infringint.

Sobre aquesta qüestió, Garrido ha assegurat que el lletrat que estava present al ple en va informar Le Senne, remarcant que no citar l'article que s'infringeix provoca que l'expulsió no sigui precedent. Per la seva banda, Cañadas ha assenyalat que el lletrat major “ha deixat molt clar” que no hi ha cap article que s'hagués pogut citar perquè no està regulat. Alhora, ha indicat que els lletrats han exposat que és un costum de la Mesa mantenir la neutralitat, el decòrum i la imparcialitat.

De la mateixa manera, la portaveu de Vox considera que la versió del lletrat és “interpretable i no vinculant” i ha recordat que el partit té els seus propis juristes.

Per la seva banda, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha apuntat que la seva formació comparteix “tot el que ha dit” el cap dels serveis jurídics del Parlament en considerar que el lletrat hauria d'haver opinat durant el ple, que és costum que la Mesa mantingui la neutralitat i que la sanció no corresponia perquè no hi ha article que així ho estableixi.

Cal recordar que l'episodi es va produir quan es començava a debatre l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerres a la derogació de la Llei balear de memòria democràtica, la supressió de la qual ha promogut Vox, i quatre mesos després que Le Senne trenqués el mateix retrat de les més conegudes com a 'vermelles del Molinar', la fotografia de les quals exhibia Garrido a la tapa del seu ordinador. El màxim representant de la Cambra va instar les dues socialistes que substituïssin les seves peces de roba amb l'objectiu de salvaguardar la neutralitat de la Mesa o bé que ocupessin els seus escons a l'hemicicle si preferien continuar portant-les.

Tot i això, davant la persistència de totes dues per continuar portant la samarreta, enmig d'un clima de màxima tensió i després de tres cridades reglamentàries a l'ordre, el president va ordenar finalment la seva expulsió.