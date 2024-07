El censo inédito de las 5.947 víctimas de procesos judiciales franquistas en Balears

La asociación Memoria de Mallorca (MdM) ha publicado un censo con un total de 5.947 víctimas de procesos judiciales franquistas en las Balears. Según ha comunicado la entidad, son personas encausadas a raíz del golpe de estado militar extraídas de expedientes abiertos por los represores, la mayoría contra civiles, desde julio de 1936 en abril de 1939 y parte de 1940.

Esta base de datos de nombres es fruto de 'Todas las Causas', un proyecto que consiste a fotografiar todos los documentos de cada causa, cronológicamente, y catalogarlos relacionando el nombre con el número de causa. Con todo el material extraído se creó 'Todas las Causas', archivo digital de la Asociación Memoria de Mallorca que alberga en imágenes un total de 294.332 documentos, correspondientes a 2.761 causas judiciales del periodo que alcanza desde julio de 1936 hasta abril de 1939 y que contiene 4.653 nombres de personas encausadas por la represión franquista en Balears.

Según la asociación, la práctica totalidad de los consejos de guerra sumarísimos abiertos contra ciudadanos y ciudadanas isleños se encuentran a las dependencias del Juzgado Togado Militar Territorial número 33 de las Islas Balears. Esta documentación es pública y se puede consultar con la debida solicitud por escrito a sus dependencias.

Se trata de miles de páginas clasificadas en causas numeradas, pero, según MdM, no todas las personas encausadas constan catalogadas, no todos los nombres figuran a las tapas de las carpetas de los expedientes. A veces, solo consta uno y cada causa suele incluir procesos contra más de una persona. El descubrimiento de este hecho por parte de la asociación Memoria de Mallorca, y ante la sospecha que en los expedientes militares constaran víctimas detenidas y clasificadas por las autoridades golpistas como “presos gubernativos”, es decir, que dependían directamente del gobernador civil de turno y no de las fuerzas armadas, fue el motivo por el cual desde la asociación pusieron en marcha el proyecto.

El hallazgo de información desconocida hasta el momento ha permitido descubrir fosas inéditas donde fueron enterradas personas asesinadas y desaparecidas en Mallorca, así como también la localización otros de las cuales se conocía su existencia, pero no su ubicación exacta, documentación vital para realizar el Mapa de Fosas en Mallorca solicitado a MdM por el GOIB. Esta es una herramienta fundamental para localizar y proceder a exhumar las fosas por parte del Gobierno, como indica la ley autonómica de fosas del año 2016, y como se ha hecho hasta ahora.

Desde entonces se ha complementado el proyecto con el fotografiado de fichas del año 1939 y parte de 1940, fichas que también se encuentran al Juzgado Militar. Por lo tanto, a las que estaban catalogadas se han añadido los nombres de 1.294 víctimas más. Esto suma un total de 5.947. El material se puso a disposición pública durante cinco años (2011- 2016), a través de una página web en la cual, mediante un formulario, se podían solicitar las causas por nombres y / o números de expediente.

El año 2020, este archivo fue cedido por la Asociación Memoria de Mallorca en el Gobierno y hasta el final de la legislatura pasada lo gestionó la Dirección General de Memoria Democrática. Actualmente, con la supresión de la citada dirección por las nuevas autoridades que conforman el actual Gobierno del PP, ha sido trasladado al Archivo General.

Se trata de procesos judiciales instruidos por tribunales militares franquistas, abiertos a partir del golpe de estado de 1936. En Mallorca, en la mayoría de ocasiones, contra civiles, y por delitos varios, de cariz político, el más común es el de auxilio, inducción, adhesión o excitación a la rebelión. La asociación las clasifica en cuatro grandes grupos, “de una gran importancia en la hora de recuperar la memoria de la represión de las víctimas y sus familiares”, explican.

Hallazgo de cadáveres

Este tipo de causas, según la asociación Memoria de Mallorca, causas que se abren primero por jueces civiles, pero que acabamos a un juzgado militar. Es el caso de diligencias sumariales abiertas por casos de cadáveres encontrados a las vías públicas, donde el juez civil se presenta por el levantamiento del cadáver, la identificación del muerto y la investigación de los hechos, en este caso se trata siempre de “personas asesinadas violentamente”, explican desde la asociación.

El juez argumenta que el hecho de certificar que las muertes son causadas por armas de fuego implicaría al bando de guerra, el cual es investigado por las fuerzas armadas, por este motivo se inhibe a favor de los juzgados militares, “donde siempre acaban con el sobreseimiento por falta de pruebas y, por lo tanto, de responsables”. Según ha comunicado la asociación, “lo constan las características físicas de las víctimas, declaraciones diversas, desde jefes de falange del pueblo o de la guardia civil, policía, de las personas que encuentran los cadáveres y de los familiares de las víctimas, también las autopsias, nombres de los médicos, jueces, secretarios y fossés, el lugar de la muerte y hallazgo y el lugar donde se procede a la inhumación con las indicaciones, en la mayoría de ocasiones a fosas de tierra, sin ataúd y desnudadas”.

Estos, según Memoria de Mallorca, son los blandos de causas que nos han permitido descubrir nuevas fosas, localizar los puntos exactos donde se encontraban y proceder a las exhumaciones por parte del Gobierno de las Islas Balears y también a las identificaciones de las víctimas encontradas, especialmente de aquellas en que los análisis de ADN no han dado resultados.

Consejos de guerra sumarísimos

“Una parte importante de las víctimas de los consejos de guerra acaban con condenas a muerte, largos años de prisión y cadenas perpetuas, son juzgadas por militares y la gran mayoría de ellas son civiles”, según MdM. Procesos judiciales “manifiestamente injustos, sin garantías, que se abren y se resuelven en pocos días, sin que ni siquiera la persona encausada pueda presentar testigos, a menudo sin haber podido ni charlar más que una sola vez con su abogado defensor, abogado militar que a veces ni conoce”. constan los nombres de los componentes del tribunal, testigos, declaraciones de las personas encausadas, informas de falange y autoridades fascistas, las sentencias, las ejecuciones y también el lugar del entierro.

Es importante destacar que las sentencias condenatorias contra ellas siguen en la actualidad vigentes, pero también hay que destacar que la ley autonómica de memoria democrática, y también la nueva ley estatal, las declaran nulas de pleno derecho. A pesar de que Balears no tiene las competencias en Justicia y la nueva ley estatal todavía no se ha empezado a desarrollar, con esta base de datos se pueden aportar los nombres de cada una de las víctimas. Esto es importante para poder abrir los expedientes correspondientes para las anulaciones.

Documentación de víctimas de desapariciones forzadas

Según la asociación, sobre estas personas no se conocía nada, solo el que contaban sus familias: “La detención, la prisión, la desaparición y en documentos algunas cartas y fotos”. Pero, ahora, se ha descubierto que los expedientes acababan con el sobreseimiento del proceso, pero no con la libertad del detenido. “Sin poder encontrar ninguna causa contra ellos, son puestos a disposición del gobernador civil para considerarlos políticamente extremistas peligrosos”, expresan desde MdM.

Se explicaba que no los abrieron ningún expediente judicial, los decían “presos gubernativos” sin causa, pero la documentación descubierta revela que, “a veces, sí se los abría un proceso, en el cual consta el centro de detención y la fecha, declaraciones suyas y otros y su firma ante la autoridad militar en las mismas dependencias carcelarias”. A los familiares de estas personas desaparecidas “se los fueron negadas las desapariciones por las autoridades fascistas y, actualmente, los jueces y fiscales los niegan sistemáticamente una investigación judicial, por lo tanto continúan desaparecidas”, explica Memoria de Mallorca.

Causas con acusaciones diversas

Según Memoria de Mallorca, hay un grupo de causas “muy relevante” para entender “los mecanismos que desarrollaron los represores” para convertir actuaciones diversas consideradas “normales” en una democracia en acusaciones y delitos. Por ejemplo: tendencias homosexuales, aborto, manifestaciones contrarias al movimiento, pertenecer al Frente Popular, al partido socialista, comunista, republicano, etcétera.

Las causas son por delitos diversos, una muestra serían las siguientes: “Negarse a ser cacheado, insultos a la autoridad, per proclamas a los aviones 'rojos', señas a los aviones rojos, averiguación sucesos en Binissalem, o a Sa Pobla o Pollença, por tomar nota de autos fascistas, frases ofensivas a la fuerza armada, por resistencia a nuestras fuerzas, averiguación de los hechos que se denuncian por el Sr., Sra., oponer resistencia, por propaganda marxista, por propagar noticias tendenciosas, per formar parte de un grupo en actitud hostil, por pertenecer al comité rojo, al frente popular, injurias a las fuerzas armadas al servicio de la patria, manifestaciones contrarias al movimiento, comportamiento o conducta dudosa de adhesión al movimiento, tenencia de armes, de radios clandestinas, insulto a fuerza armada, capitanear grupos subversivos, por embarcarse con las hordas marxistas, por tendencias homosexuales, aborto...”, etcétera.

Según comunica la asociación Memoria de Mallorca, han encontrado algunas causas dónde en las tapas salen nombres de personas que no representan a víctimas de la represión sino todo el contrario: son falangistas, policías, guardias civiles o militares golpistas que en un principio son sospechosas de diferentes delitos, pero que a lo largo de la causa se dictamina que “por motivos de guerra han tenido que actuar justificadamente, incluido con disparos de armas de fuego que han ocasionado víctimas mortales, o que no tienen responsabilidades con el caso que se investiga”, es decir que “nunca acaban con sentencias condenatorias sino todo el contrario, son declarados inocentes y absueltos”, según los datos de la asociación.

Desde Memòria de Mallorca han decidido publicar los nombres de las personas encausadas, que se pueden encontrar en su página web. Asimismo, informan de que harán llegar la base de datos con los nombres tanto al Govern balear como al Gobierno español, con la petición de que sean incorporados en el procedimiento de anulación de sus causas y sentencias.