El mayor festival de reggaeton de Europa deja destrozado el Polideportivo Mateu Cañellas de Inca

Las pistas de atletismo del polideportivo Mateu Cañellas de la localidad mallorquina de Inca amanecieron este lunes irreconocibles. La celebración del mayor festival de reggaeton de Europa, que contó con la asistencia de cerca de 30.000 personas, se saldó con cuantiosos destrozos y basura esparcida por doquier. Los vecinos y atletas que allí entrenan, quienes se han visto privados de utilizar las instalaciones durante el evento, se han puesto en pie de guerra ante el estado en el que se halla el recinto.

Este es el resultado de un concierto de no sé cuántas horas en el polideportivo Mateu Cañellas de Inca.

La instalación tiene arreglo, claro, cambiándola.

Pero dice mucho de las prioridades.

El Reggaeton Beach Festival, de carácter itinerante, se promociona como el mayor Mayor Urban Beach Festival europeo y, en el caso de Mallorca, los organizadores anunciaron su segunda edición en la isla “con toda la energía y ganas de petarlo”. El evento se ha llevado a cabo durante todo el fin de semana en la capital de la comarca de Es Raiguer, con doce horas diarias de música y atracciones acuáticas.

El resultado, sin embargo, no ha podido ser más desalentador para los vecinos y usuarios de las instalaciones deportivas que llevan el nombre del subcampeón del mundo absoluto en 1.500 Mateu Cañellas. Las críticas no se han hecho esperar en redes sociales. Dirigiéndose al alcalde, Virgilio Moreno, y al regidor de Deportes, Promoción de la ciudadanía, Ferias y Dijous Bo, Toni Penya, una usuaria interpela: “¿Alguna cosa que decir al menos a quienes ahora no podremos hacer uso de la pista de atletismo de Inca?”.

Por su parte, Jordi Jiménez, periodista deportivo de COPE, se lamentaba en Twitter: “Este es el resultado de un concierto de no sé cuántas horas en el polideportivo Mateu Cañellas de Inca. La instalación tiene arreglo, claro, cambiándola. Pero dice mucho de las prioridades. Ya llevan un mes sin poder emplear la instalación los atletas por un concierto anterior”. “Las pistas de atletismo no son lugar para estos eventos”, respondía otro.

El polideportivo se puso en marcha en 2011 y, desde entonces, ha sido objeto de varias reformas. El Ajuntament de Inca anunciaba el mismo lunes el impulso de un plan de actuaciones dirigido a mejorar, aumentar y modernizar las instalaciones deportivas del municipio.