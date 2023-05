El periodista Jesús Cintora hablará este jueves en Ibiza sobre las telarañas del poder y el periodismo

El periodista Jesús Cintora recalará este jueves en Eivissa para hablar sobre “el poder y el periodismo” y presentar su libro No quieren que lo sepas. Será en la Sala Jordi Juan Riquer de la Biblioteca Municipal de Vila, ubicada en el Edifici Polivalent Can Ventosa (Avinguda d’Ignasi Wallis, 26).

Con más de 25 años de experiencia presentando programas en el gremio, tanto en la televisión como en la radio, Cintora impartirá una conferencia abierta a preguntas del público en el marco de la gira que está realizando por España con actos que dan pie al debate con la ciudadanía. En ellos, los asistentes muestran curiosidad, sobre todo, por lo que ocurre por detrás en el mundo de la televisión, del periodismo en general, de la política o de la economía. El libro alcanza la sexta edición y figura entre los más vendidos en la categoría de no ficción desde que salió a la venta.

En No quieren que lo sepas, Cintora investiga, opina y muestra un mapa “del verdadero reparto de poder en España, de los tapones que frenan los avances” y realiza una apuesta “por la regeneración”. El autor parte de una narración de su infancia a finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Hijo de una ama de casa y de un ganadero de pueblo, Cintora se adentra así en sus inicios en el periodismo y las trabas que ha ido encontrándose para desempeñar la profesión con no pocos palos en las ruedas.

“Estar informados es un músculo que una sociedad sana debe ejercitar cada día. Te hace menos vulnerable frente a aquellos que te quieren tomar el pelo y te da herramientas para tomar decisiones”, señala Cintora, para quien el periodismo “es contar lo que pasa. Parece sencillo, pero se vuelve complejo o imposible cuando se trata de gente poderosa. En España no se ha contado igual lo que afecta a un ciudadano medio que a un Jefe del Estado o a un constructor como Florentino Pérez que a mi abuelo, que era peón de albañil”.

Otra de las reflexiones que vierte el periodista es que la política “se ha instalado en la convulsión del día a día”. Sin embargo, asevera que en los barrios, en los pueblos o en el trabajo “las diferencias entre personas no se viven de una forma tan tensa y se intentan ir llevando con cierto temple. En política, quizás las organizaciones, la comunidad, el grupo, debieran ponerse por encima de los roces o disputas personales y los egos. Por otro lado, ojo a los interesados en que se produzcan estas disputas. Algunos programas y periodistas cuentan la política como si fuera Pasión de Gavilanes o Dinastía. Salivan con el salseo de la guerra interna de los partidos, porque les interesa menos profundizar en los problemas de la sociedad. Claro, esto último es más arriesgado frente a los que mandan”.

Cintora considera, asimismo, que la polarización “nos lleva a una pérdida de tiempo y de energía. Es una cortina de humo. Mientras nos distraemos en si la culpa es de uno u otro, no se abordan los problemas a resolver. La pandemia fue un ejemplo claro. Discutir sobre si la responsabilidad fue de unos u otros dista mucho de tratar seriamente las mejoras necesarias en nuestro sistema de salud pública. Hay hechos como las muertes en las residencias que no deberían quedar impunes y sin tomar medidas de mejora con un manto de opacidad”.

En esta misma línea, asevera que el marketing “no puede comerse a la política, que es la gestión de lo público, no la estrategia electoral permanente”. Y puntualiza: “No digo que el marketing sea malo, porque hay elementos necesarios para llegar a los ciudadanos, pero estos no pueden sustituir la gestión, que nos centremos en lo realizado, no en el gesto, en la pose, en las declaraciones del político, más que en sus hechos. Eso es demoledor para un pueblo, porque entonces vale más la apariencia de lo que se hace que lo que realmente se ha hecho”.

Convertido en uno de los referentes del periodismo político y social en España, Cintora ha ido destapando los entresijos de la política en la última década en España publicando los libros No quieren que lo sepas, La Conjura, Conspiraciones y La hora de la verdad.